Hivatalos: Szalai Ádám visszatér a válogatotthoz, Marco Rossi segítője lesz

Laczkó Zsolt távozását követően kedden röppent fel a hír, hogy Marco Rossi új pályaedzője Szalai Ádám, a válogatott korábbi kiváló centere, csapatkapitánya lehet. Nos, a hivatalos bejelentésre csütörtökig kellett várni, most ugyanis a Magyar Labdarúgó-szövetség számolt be a hírről fotóval, nyilatkozatokkal.

„Mindenképpen olyan pályaedzőt szerettem volna, aki szakmailag és emberileg is illik a válogatottba. Ádám esetében egyikhez sem fér kétség, hiszen hatalmas nemzetközi rutinnal bír a labdarúgás sportszakmai részét tekintve, miközben azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez” – mondta Marco Rossi, majd a válogatott új pályaedzője is megszólalt pozíciója kapcsán.

„Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben” – fogalmazott Szalai Ádám.

A játékosok és a stábtagok hétfőn délelőtt találkoznak Telkiben, Szalai már részt vesz az ekkor, október 7-én kezdődő összetartáson.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A3-AS CSOPORT

Szeptember 7.

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország