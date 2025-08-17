Nemzeti Sportrádió

Cincinnatiben is Sinner–Alcaraz döntőt rendeznek

2025.08.17. 09:01
Jannik Sinner a torna meglepetésemberét győzte le (Fotó: Getty Images)
Akárcsak a legutóbbi két Grand Slam-tornán, a 9.2 millió dollár (3.1 milliárd forint) összdíjazású cincinnati tenisztorna férfi versenyében is Jannik Sinner és Carlos Alcaraz játssza a döntőt.

A verseny eredményközlője szerint a világranglista első és második helyezettje egyaránt magabiztosan jutott döntőbe szombaton, igaz, a világelső Sinnert az első szettben szoros csatára kényszerítette a viadal meglepetésembere, a selejtezőből érkező francia Térence Atmane.

A 24. születésnapját épp szombaton ünneplő olasz játékos, valamint Alcaraz – aki Alexander Zverevet múlta felül két szettben – 14. egymás elleni találkozójára készülhet: 8–5-re a spanyol vezet, de legutóbb, a wimbledoni döntőben Sinner kerekedett felül. 

Tenisz, ATP-torna, Cincinnati
Elődöntő:
Sinner (olasz, 1.)–Atmane (francia) 7:6 (7–4), 6:2 
Alcaraz (spanyol, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:4, 6:3

 

 

