Cincinnatiben is Sinner–Alcaraz döntőt rendeznek

A verseny eredményközlője szerint a világranglista első és második helyezettje egyaránt magabiztosan jutott döntőbe szombaton, igaz, a világelső Sinnert az első szettben szoros csatára kényszerítette a viadal meglepetésembere, a selejtezőből érkező francia Térence Atmane.

A 24. születésnapját épp szombaton ünneplő olasz játékos, valamint Alcaraz – aki Alexander Zverevet múlta felül két szettben – 14. egymás elleni találkozójára készülhet: 8–5-re a spanyol vezet, de legutóbb, a wimbledoni döntőben Sinner kerekedett felül.

Tenisz, ATP-torna, Cincinnati

Elődöntő:

Sinner (olasz, 1.)–Atmane (francia) 7:6 (7–4), 6:2

Alcaraz (spanyol, 2.)–Zverev (német, 3.) 6:4, 6:3