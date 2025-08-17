A Fluminense kapusa beállította Peter Shilton legendás rekordját

A Fluminense 2–1-re győzött a Fortaleza ellen, és a hazai csapat kapuját Fábio védte, aki ezzel rekodot döntött.

A szeptemberben a 45. születésnapját elérő kapus pályafutása során 1390. alkalommal szerepelt tétmeccsen, amivel utolérte az eddigi csúcstartó angol Peter Shiltont.

A 2023-ban Libertadores-kupát nyerő Fábio a legtöbb meccsét a Cruzeiro színeiben játszotta, 976-ot. A Fluminensében 234-szer, a Vasco da Gamában 150-szer, az Uniao Bandeirantéban pedig 30-szor szerepelt.

Fábiót többször is behívták a válogatott keretbe, de egyetlen mérkőzésen sem kapott szerepet.

A Fluminense jelenleg a nyolcadik helyen áll Brazíliában, igaz, csak 18 meccset játszva.