Nemzeti Sportrádió

A Fluminense kapusa beállította Peter Shilton legendás rekordját

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.08.17. 09:51
Fábio pályafutása 1390. tétmeccsén szerepelt (Fotó: Getty Images)
Címkék
rekord Fluminense Fábio
A brazil élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 20. fordulójában a Fluminense 2–1-re legyőzte a Fortalezát, de a mérkőzés elsősorban nem az eredmény miatt marad emlékezetes.

A Fluminense 2–1-re győzött a Fortaleza ellen, és a hazai csapat kapuját Fábio védte, aki ezzel rekodot döntött.

A szeptemberben a 45. születésnapját elérő kapus pályafutása során 1390. alkalommal szerepelt tétmeccsen, amivel utolérte az eddigi csúcstartó angol Peter Shiltont.

A 2023-ban Libertadores-kupát nyerő Fábio a legtöbb meccsét a Cruzeiro színeiben játszotta, 976-ot. A Fluminensében 234-szer, a Vasco da Gamában 150-szer, az Uniao Bandeirantéban pedig 30-szor szerepelt.

Fábiót többször is behívták a válogatott keretbe, de egyetlen mérkőzésen sem kapott szerepet.

A Fluminense jelenleg a nyolcadik helyen áll Brazíliában, igaz, csak 18 meccset játszva.

 

rekord Fluminense Fábio
Legfrissebb hírek

Húszmillió euróért nem adja kolumbiai szélsőjét a Fluminense

Angol labdarúgás
2025.07.15. 10:57

Joao Pedro: Elnézést kérek a két gólomért, de ez a munkám

Klub-vb
2025.07.09. 07:21

Joao Pedro duplázott nevelőegyesülete ellen, a Chelsea könnyedén jutott a klub-vb döntőjébe

Klub-vb
2025.07.08. 23:05

Klub-vb: a Fluminensének kémkedett a volt Chelsea-klasszis

Klub-vb
2025.07.08. 17:17

Klub-vb: alaposan helyretették Marescát a sajtótájékoztatón

Klub-vb
2025.07.08. 11:37

A Fluminense kőkemény védekezése döntőt érhet a klub-vb-n

Klub-vb
2025.07.08. 06:46

Véget ért az Al-Hilal menetelése, a Fluminense jutott a klub-vb elődöntőjébe

Klub-vb
2025.07.04. 23:09

IFFHS: az Inter 56 év után először kapott ki nem európai csapattól

Minden más foci
2025.07.01. 14:27
Ezek is érdekelhetik