Marco Rossi: Kellett némi idő ahhoz, hogy felismerjem, valami nem működik jól

A NÉMETORSZÁG (0–5) ÉS A BOSZNIA-HERCEGOVINA (0–0) ELLENI NL-MÉRKŐZÉSEKRŐL

„Németország és akár Hollandia ellen is belefér a vereség, de minden azon múlik, hogy az ember hogyan veszít. A németek ellen nagyjából egy órán keresztül, a második gólig versenyben voltunk, utána összezuhantunk, ami nem elfogadható sem taktikailag, sem a hozzáállás szempontjából” – fogalmazott Marco Rossi. A következő, Bosznia elleni mérkőzéssel a kapitány már elégedettebb volt, értékelése szerint több góllal is nyerhettünk volna, de „ilyen a futball, van, amikor a befejezés működik, és van, amikor nem”.

„A két mérkőzés alkalmat nyújt arra, hogy megtanuljuk: két lábbal kell a földön állni, vagyis amikor fut a szekér, ne bízzuk el magunkat, amikor rosszul megy, ne keseredjünk el. Legyünk racionálisak! Amikor olyanokat hallok, hogy a csapat most gyenge, azt kell nézni, hogy kihez képest gyenge. Ha Németországhoz, Hollandiához vagy akár Svájchoz képest gyenge, igaz, elismerem, hozzájuk képest gyengébbek vagyunk, de azt hiszem, bizonyítottuk, hogy a jó csapatszellem, a taktika hibamentes lehozása hozzájárulhat jó eredményekhez akkor is, ha balszerencsések vagyunk. Mert az elmúlt időszakban nem állt mellénk a szerencse.”

A KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓRÓL, AMELYEN SZOBOSZLAI DOMINIK ARRÓL BESZÉLT: TÚL BÁTOR VOLT A NÉMETEK ELLENI TAKTIKA

„Nem vagyok diktátor, elfogadom a vitát, sőt üdvözlöm. Ha a srácok szerint valamit nem kellene csinálnunk, megmondhatják nyíltan, ahogyan a németországi meccs után is megbeszéltük. Mindig a vita vezet a jobb megoldások felé. Az öt nulla után, amikor némi önbizalmat veszítettünk valamennyien, a srácok úgy döntöttek, hogy a bosnyákok elleni meccsen a rögzített játékhelyzetekre építenek, szögletekre, szabadrúgásokra. Tizenegy szögletünk volt, de nem sikerült kihasználnunk ezeket a helyzeteket. Majdnem kétméteres játékosokból álló ellenféllel szemben ez persze nem egyszerű, ezért aztán muszáj volt változtatni, ahogyan más mérkőzéseken is megtettük, változtattunk is, igyekeztünk akciókat vezetni.”

Rossi utalt arra, hogy bár nyitott a vitákra, a taktikára vonatkozó döntés az ő felelőssége, és a németek elleni meccset követő sajtótájékoztatón már elmondta, „a magas letámadás, az egy egy elleni csaták felvállalása meredek döntés volt, de nem hiszem, hogy a magyar válogatottnak sündisznóként kellene bezárkóznia”.

„A labdarúgásban az az erősebb, aki diktálja a mérkőzést, neki van nagyobb esélye a győzelemre. Viszont ha azt gondoljuk, hogy a németek vagy a hollandok ellen támadó futballt játszhatunk, az valóban eléggé optimista megközelítés, még ha helyettem Guardiola is ülne a kispadon.”

A NÉMETEK ELLENI MECCS UTÁNI ÖLTÖZŐI HANGULATRÓL

„Amióta a magyar válogatott kispadján ülök, sokkal nyugodtabb vagyok, hogy is mondjam, angolosabb lettem. De az ember sokszor mégiscsak ösztönösen cselekszik, és el kell mondjam, nagyon mérges voltam. A srácok is érzékelhették. Ismétlem, elfogadom a vereséget, sok-sok mérkőzést elveszítettem a pályafutásom során, bár öt nullára egyet sem. Ami kihozott a sodromból, az az, ahogyan összezuhantunk, emiatt tényleg elgurult a gyógyszerem. Éreztem, mindjárt kirobbanok, mint egy vulkán. El is mondtam nekik, nem hagytam, hogy leülepedjenek az érzelmeim, és ennek megvolt a maga hatása.”

Ez volt az a bizonyos reakció, amelyet Rossi a Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzéstől várt – és meg is kapott.

„Bár az eredményben nem mutatkozott, a hozzáállás és a teljesítmény minősége megvolt már Bosznia ellen. Nem is kételkedtem abban, hogy így lesz, tudtam, hogy a srácok követnek, megbecsülnek. Fenntartván a tiszteletet mindenki iránt, egészen más tészta a máltai vagy a kazahsztáni válogatottat edzeni, mint a magyart. A mi srácainknak a pályára lépéskor tudniuk kell, hogy egy olyan futballnemzetet képviselnek, amelyik valamennyire írta az európai futball történetét. Ha erősebb csapatok ellen veszítünk is, akkor úgy veszítsünk, hogy az mind a mi számunkra, mind a szurkolók, mind a támogatóink számára elfogadható legyen.”

AZ EB-SZEREPLÉS ÉS A KÉT NL-MECCSEN LÁTOTTAK KÖZÖTTI HASONLÓSÁGOKRÓL

„Egy hasonlóság, amit mindenképpen vonnék: a Svájc elleni, kellemetlen emlékeket ébresztő első félidő és egy harmincperces időszak a Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Svájc ellen sebezhetőnek mutatkoztunk, Németország ellen kinyíltunk, nem tartottuk meg a ránk jellemző kompaktságot, tömörséget. De idesorolható a korábbi, Anglia elleni világbajnoki selejtező is 2021-ből. A szünetben még nulla nulla volt az állás, aztán az első gól után szétestünk, kinyíltunk, és négy nullára kikaptunk. A stábbal levontuk a következtetéseket, és megköveteljük a srácoktól, hogy gránitszilárdságú csapatmunkát kell bemutatnunk, ami a közelmúltban jó eredményekhez vezetett, emlékezzünk csak a hosszú veretlenségi sorozatra.”

A CSAPAT KÖRÜLI RENDRŐL, A JÁTÉKOSOK FELELŐSSÉGÉRŐL

„Úgy hiszen, rend van. Különösen az Európa-bajnokság után megbeszéltünk olyan témákat, amik a problémák gyökerére mutattak rá. És úgy láttam, a vezetői készségek szempontjából meghatározó játékosok átérzik a felelősségüket. Az év végéig négy mérkőzés vár ránk, ezek közül három meccsen papírforma szerint nem nekünk áll a zászló, egyet pedig, Bosznia-Hercegovina ellen, muszáj győzelemmel lehoznunk. E meccseken arra kell összpontosítani, hogy a csapat egysége, győzni akarása meglegyen, erről ugyanis a közelmúltban azt tapasztaltuk, hogy fogyatékosságot szenvedett.”

„Az a hitvallásom, hogy a problémákat nem megkerülni kell, hanem szembe kell nézni velük a megoldás megtalálása érdekében. Nem rejtőzöm alibik mögé, nem szépítem meg a nehéz helyzeteket. Szemtől szembe egyeztetek a srácokkal. Ma gyakran azt hallom, hogy a válogatott gyenge, visszaesett a teljesítménye, de erre azt mondom, összefüggéseiben kell látni a dolgokat. Ez egy olyan pillanat, amikor valamilyen értelemben, eredmény, teljesítmény szempontjából valóban visszaestünk, de kétszer Németország, egyszer Svájc ellen tapasztaltuk meg azokat a jelenségeket, amelyek tükrében azt mondjuk, hogy visszaestünk. Nem papíron nálunk hátrébb rangsorolt ellenfelek ellen. Nem feledkezem el persze az Írország elleni mérkőzésről sem, amelyből ugyanazokat a következtetéseket lehetett levonni, mint a németek elleni meccs végéből.”

VOLT-E OLYAN, AMI NEM TETSZETT AZ EB-N, ÉS TÖBBÉ NEM IS AKAR OLYAT LÁTNI A VÁLOGATOTTNÁL?

„Kellett némi idő ahhoz, hogy felismerjem, valami nem működik jól. A Skócia elleni győzelem után volt három napunk, várnunk kellett, hogy megtudjuk, továbbjutunk-e. Abban a három napban leszűrtem bizonyos tanulságokat, következtetéseket azt illetően, hogy a jövőben miket kell elkerülnünk. Többet nem mondanék, mert az köztem és a srácok között marad, az öltözőben.”

A KÖVETKEZŐ KÉT MÉRKŐZÉSRŐL

„Azt várom, hogy a hozzáállásunk bátor legyen, amihez az kell, hogy a játékosok bízzanak egymásban. Ez még egyszerűbben fogalmazva azt jelenti, hogy ha én ügyesebb vagyok nálad – mert természetszerűleg mindig vannak különbségek a játékosok között –, akkor mindent meg kell tennem, hogy segítsek neked, és nem szabad éreztetnem az értékbeli különbséget. Támogatnom kell téged abban, hogy az esetleges hiányosságaidat az én erőfeszítésemmel át tudjuk hidalni. Ami egyébként mutatkozott is ebben a csapatban, és bízom abban, hogy a következő mérkőzésen is kézzelfogható lesz. Mindenki részéről minden edzésen a maximumot várom el, és arra számítok, hogy bármilyen félelmetes az ellenfél, győzni akarással, játszani akarással, küzdeni akarással lépjünk pályára, nem pedig vert seregként. Ennek nem szabad megtörténnie.”

A BOSNYÁKOK ELLENI, A BENNMARADÁS SZEMPONTJÁBÓL KULCSFONTOSSÁGÚ MECCSRŐL – ÉS SAJÁT MEGÍTÉLÉSÉRŐL

„Bosznia válogatottja bizonyította, hogy a mi szintünkön van. Nem tudtuk legyőzni, noha megérdemeltük volna. Nyilván nehezebb lesz abban a hangulatban lehozni a mérkőzést, mint saját közönség előtt, és azt sem tudjuk, milyen lesz a pálya. Ez Boszniában, Montenegróban, a balkáni országokban mindig ismeretlen tényező, nem olyan tökéletesek a pályák, mint nálunk a Puskás Arénában. Nem alibit keresek már előre, csak igyekszem mindenkit a realitások felé terelni. Ha nem maximális odafigyeléssel közelítjük meg a mérkőzést, akkor a valóság megbüntet, ahogyan történt a közelmúltban is. Mindent meg kell tenni a győzelemért, de adott esetben a döntetlen is lehet olyan eredmény, ami abszolút elfogadható.”

A beszélgetés vége felé a szövetségi kapitány a felé érkező kritikákról is szót ejtett: „Én sosem mondtam, hogy egyenértékű lennék Guardiolával vagy Klopp-pal, és nem is fogadom jól a bókokat. Ismétlem, az igazság a futballban mindig középen van. Amikor edzősködsz, nem szabad nagyon felfújnod magad, de nem szabad nagyon kárhoztatnod sem. Próbálj mindig egyensúlyban maradni önmagaddal. Tudom, hogy ez Magyarországon nem olyan egyszerű, de szeretem a magyarokat, és megértem az efféle érzelmi kilengéseket.”

NEMZETEK LIGÁJA

A3-CSOPORT

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

20.45: MAGYARORSZÁG–Hollandia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.45: Németország–Hollandia (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

1. Németország 2 1 1 – 7–2 +5 4 2. Hollandia 2 1 1 – 7–4 +3 4 3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2–5 –3 1 4. Magyarország 2 – 1 1 0–5 –5 1 AZ A3 CSOPORT ÁLLÁSA

Már lejátszották

Szeptember 7.

Németország–MAGYARORSZÁG 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

MAGYARORSZÁG–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

A novemberi program

November 16.

Németország–Bosznia-Hercegovina

Hollandia–MAGYARORSZÁG

November 19.

Bosznia-Hercegovina–Hollandia

MAGYARORSZÁG–Németország