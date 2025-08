Rossi figyelmezteti a Fiorentinát, ne becsülje le a Paksot

Mint ismert, a Paksi FC az ukrán Polisszja Zsitomirral játszik a Konferencialiga selejtezőjének harmadik fordulójában, s továbbjutása esetén a Fiorentina ellen kísérelheti meg a főtáblára kerülés kiharcolását. Az olaszok nem hivatalos szurkolói rádiója megkereste Marco Rossit, hogy kikérje a magyar válogatott szövetségi kapitányának véleményét a paksiakról.

„Az elmúlt években nagyszerű idényei voltak a zöld-fehéreknek, nem véletlenül nyerték meg kétszer is a Magyar Kupát. Óvatosan kell hozzáállni a csapathoz, főleg az idény elején. A magyar válogatott szempontjából fontos lenne, hogy több csapat is osztozzon a Paks elképzeléseivel, hiszen csak magyar játékosokat alkalmaznak, ráadásul több izgalmas labdarúgójuk is van, köztük fiatalok, akik közül néhányan a Serie A-ban is megállnák a helyüket” – fogalmazott Rossi, aki úgy véli, az erőnlét a Paks mellett áll majd.

„A labdarúgás ma elsősorban a fizikumról és a sebességről szól, amihez pedig kifogástalan erőnlétre van szükség. Augusztus 21-én a Paks lesz a fittebb csapat, ne legyen kétségünk, hiszen már jó ideje tartani fog akkor a magyar bajnokság. A Fiorentinának nem szabad alábecsülni a Paksot, mert az nagy kockázatot jelenthet számukra, gondoljunk vissza az egy évvel előtti playoffra a Puskás Akadémia ellen. A Paksot egyébként talán nem alkotják egyénileg annyira erős játékosok, mint a Puskás Akadémiát, de csapatként igazán egységesek” – mondta a szövetségi kapitány, és külön kitért Böde Dánielre.

„Egy majdnem 39 éves játékosról van szó, aki nem hiszem, hogy kezdőként kapna lehetőséget, de ha pályára lép, akkor őt aztán nem fogják tudni arrébb tessékelni, ráadásul állandóan komoly gólveszélyt jelent. Megvan benne a képesség arra, hogy rövid idő alatt is megváltoztassa a mérkőzést” – jelentette ki Marco Rossi az előző idényben gólkirályi címet szerző Bödéről.

KONFERENCIALIGA

A RÁJÁTSZÁS PÁROSÍTÁSA

FŐ ÁG

Augusztus 21., és augusztus 28.

Polisszja Zsitomir (ukrán)/Paksi FC–Fiorentina (olasz)