Gulácsi vagy Dibusz? Marco Rossi finom utalást tett arra, ki kezdhet az Eb-n!

BOTKA ENDRE VÉGIG HITT MAGÁBAN

„Ha egy másodpercig is kérdés lett volna bennem, hogy itt lehetek az Eb-keretben, akkor nem lennék itt” – jelentette ki Botka Endre. A Ferencváros hátvédje arról beszélt, idénye nehéz időszakai során sem adta fel a küzdelmet, hogy teljesítményével beverekedje magát a Németországba utazó csapatba.

„Tudjuk, hogy nagy az elvárás velünk szemben, csapaton belül is sokat várunk magunktól, de nem érzünk nyomást” – árulta el a második Európa-bajnokságára készülő játékos, aki már nagyon várja a nagyerdei telt ház hangulatát.

MARCO ROSSI: TANULSÁGOS VOLT AZ ÍRORSZÁGI MÉRKŐZÉS

„Minden mérkőzés eredménye számít. Valamilyen szinten a felkészülési találkozóké is. Írországban elmaradt az elvárt eredmény, rögtön jöttek is a károgó hangok” – mondta el Marco Rossi. A magyar válogatott szövetségi kapitány szerint „pozitív és negatív értelemben is” tanulságos volt az írek elleni találkozó. Mint elárulta, több olyan hiba is előjött, amelyet szeretnének elkerülni az Eb-n.

Botka Endre mindig hitt abban, hogy ott lehet az Eb-n (Fotó: Kovács Péter)

GULÁCSI VAGY DIBUSZ?

„A holnapi mérkőzésen Gulácsi Péter fog kezdeni, elképzelhető, hogy több mint egy félidőt a pályán lesz. A mérkőzés után levonjuk a többi következtetést” – mondta el a kapitány.

Mint ismert, Dibusz Dénes szerint Marco Rossi már közölte velük, melyikük lesz az első számú kapus az Eb-n.

TOVÁBBJUTHATUNK AZ EB-CSOPORTBÓL?

„Ha azt mondanám, elégedett lennék a jó teljesítménnyel, de nem jutnánk tovább, akkor nem mondanám el a teljes igazságot. Ha azt a csipetnyi szerencsét is meg tudjuk ragadni, amire szükségünk lesz, akkor továbbjuthatunk a nyolcaddöntőbe. Mindenki ismeri az ellenfeleink színvonalát. Németországot kiemelném, de Skócia és Svájc is jó csapat. Nem tudjuk előre, mit nyújtunk majd a pályán. De remélem, a szurkolók értékelni fogják a teljesítményünket: azt, hogy szemtől szembe felvesszük a párharcokat az ellenfeleinkkel. Az eredményességet nem tudjuk garantálni, de a küzdőszellemet igen” – jelentette ki Rossi, aki a csoportellenfelekre való felkészülésről is beszélt.

„Tudom, hogy kiváló stábra számíthatok, amelynek tagjai legalább olyan felkészültek, mint én. Részletesen kielemeztük az ellenfeleket. Nincsenek már kérdéseink velük kapcsolatban. Próbáljuk a legjobb taktikát kitalálni ellenünk. Emellett igyekszünk önazonosak maradni, hogy ne szakadjunk el önmagunktól. Azzal a biztos tudattal lépünk ellenük pályára, hogy egyenlő ellenfelük leszünk.”

TELJESÜLT ROSSI KÍVÁNSÁGA

„Novemberben abban bíztam, hogy nem kell muszájdöntéseket hoznom júniusra. Ez teljesült. Teljesek a csapatrészek. Sőt, soha ennyire sem volt teljes a magyar válogatott” – véli a szövetségi kapitány.

„Ha az Eb-n látható kezdőcsapatunkról gondolkozunk, ne felejtsük el, hogy majdhogynem fontosabb az, hogy ki van ott a lefújáskor a pályán, mint aki a kezdő tizenegyet alkotja. Nagyon gyakran a cserék döntik el a meccseket. Bízom benne, hogy mindenki látja: ugyanolyan fontos az is, aki a padon kap helyet.”

SZALAI ATTILA KEZD, TÖBBEN SÉRÜLTEK

A Nemzeti Sport kérdésére Rossi elárulta, az Izrael elleni találkozón kezdőként számít Szalai Attilára. Az írek ellen lecserélt Lang Ádám is bevethető, a kapitány elárulta: fáradtság miatt hozta le a pályáról az Omonia Nicosia hátvédjét, aki tavasszal keveset játszott klubjában.

„Nehezen bírta a brit stílusú játékritmust, ahol a játék gyorsan terelődik át más pályarészekre” – fogalmazott Rossi.

„Dárdai Márton izomprobléma miatt nem játszik szombaton. Nem szeretnénk kockáztatni, nehogy baj legyen. Hasonló gonddal küzd Loic Nego is. Nála az orvosi vizsgálat rámutatott, hogy súlyosabb gond is adódhat, emiatt kihagyja az Izrael elleni meccset, hogy az Európa-bajnokságon már számíthassunk rá.”