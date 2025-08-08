Cristiano Ronaldo mesterhármassal folytatta a felkészülést, portugál csapat ellen

A szaúdi együttes már a 15. percben előnybe került, amikor Mohamed Simakan talált be a portugál ellenfél kapujába. Ezután következett a Cristiano Ronaldo-show: a világklasszis támadó a 44. percben megduplázta csapata előnyét, majd a második félidőben sem lassított.

A 63. percben már 3–0-ra módosította az állást fejjel, öt perccel később pedig büntetőből megszerezte harmadik gólját is, kialakítva a 4–0-s végeredményt.

A találkozó a remek formában lévő Ronaldo teljesítményéről marad emlékezetes, aki immár kétszeres Nemzetek Ligája-győztesként továbbra is bizonyítja, hogy még mindig képes meghatározó szerepet játszani klubjában.

LABDARÚGÁS

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Rio Ave (portugál)–Al-Naszr (szaúdi) 0–4 (Simakan 15., Ronaldo 44., 63., 68. – utóbbi 11-esből)