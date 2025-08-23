Felkészülés: magabiztos győzelmet aratott a Veszprém a Wisla Plock ellen

A szoros első percek után elhúzott a bakonyi csapat, s több ízben nyolc góllal is vezetett. A második félidő hajrájában összekapta magát a Fazekas Gergő, Ilic Zoran, Szita Zoltán trióval felálló Plock, s faragott a hátrányából, de az egyenlítésre már nem futotta az erejéből.

Mindeközben a nagy rivális Szeged az ugyancsak lengyel Kielcével csapott össze, s kétgólos vereséget szenvedett a norvégiai Elitcup második fordulójában.

KÉZILABDA

Felkészülési mérkőzés

One Veszprém–Wisla Plock 31–29 (17–10)

Legjobb góllövők: Elísson, Marguc 6, Descat 5, ill. Richardson 5, Serdio, Zarabec 4.

Felkészülési torna, Elverum

2. forduló

OTP Bank-PICK Szeged–Industria Kielce 28–30 (15–11)