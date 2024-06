Címlapsztori: az Izrael elleni mérkőzésen több kreativitás kell a támadósorban

Az izraeliek szövetségi kapitánya, Ran Ben Simon nem figyel a sajtókritikákra, hanem a maga útját járja (FOTÓ: GETTY IMAGES) Ran Ben Simon személyében új szövetségi kapitány irányítja az izraelieket, akik igencsak megfiatalított kerettel érkeztek csütörtökön Magyarországra, s nem az a céljuk, hogy szombaton asszisztáljanak Marco Rossi együttesének játékához.

MÁR-MÁR HAZAJÁR Magyarországra az izraeli válogatott, ugyanis az országban zajló háború miatt a legutóbbi három „hazai” mérkőzését itt játszotta, és a következő két felkészülési meccsét is itt vívja. A legutóbbi két Európa-bajnoki selejtezőjét Felcsúton, a Pancho Arénában tudta le (Svájc 1–1, Románia 1–2), majd a Szusza Ferenc Stadionban kapott ki 4–1-re az Eb rájátszásának elődöntőjében Izlandtól. Izrael szombaton Magyarország ellen lép pályára a debreceni Nagyerdei Stadionban, majd kedden Fehéroroszország lesz az ellenfele a Megyeri úton. Az együttes nem jutott ki a jövő héten kezdődő kontinenstornára, így az őszi Nemzetek Ligájára készül nagy erőkkel – és új szövetségi kapitánnyal. A sikertelen Eb-selejtezősorozat után a szövetség megköszönte Alon Hazan munkáját, s a helyére Ran Ben Simont nevezte ki. Az 53 éves szakvezető nem először irányít nemzeti együttest, 2017 júliusa és 2019 novembere között Ciprust vezette, inkább kevesebb, mint több sikerrel. Akkor huszonnégy mérkőzés jutott neki, ezeken öt győzelmet, négy döntetlent és tizenöt vereséget jegyzett a csapat, 26 gólt szerzett és 45-öt kapott, az utolsó mérkőzésén Belgiumtól 6–1-re kikapott Eb-selejtezőn. Azóta az izraeli MS Asdodot és a ciprusi AEK Larnacát irányította, utóbbi alakulatnál Gyurcsó Ádám is a játékosa volt. Az új szakvezetőt kritizálták, amiért a válogatott sok alapemberének és idősebb játékosának pihenőt adott a hosszú idény után, így egészen fiatal keretet jelölt ki a magyarok és a fehéroroszok ellen. Vannak, akik még egyáltalán nem vagy csak kevésszer léptek pályára a válogatottban, és akadnak olyanok is, akik hosszú idő elteltével térhettek vissza. Izrael a hét első felében odahaza készült, majd csütörtökön érkezett Magyarországra. „Mondtam a játékosoknak, ne figyeljenek a kritikákra, hiszen mindannyian megérdemlik, hogy itt legyenek és a nemzeti mezt viseljék – idézte a sport5.co.il oldal a szövetségi kapitányt. – Nem érdekel a sajtó véleménye, ám ettől függetlenül mindenkinek bizonyítania kell, hogy itt a helye. Hallottam, telt ház lesz Debrecenben, csaknem húszezer szurkoló jön ki a stadionba, egyáltalán nem barátságos mérkőzésként fogják fel a magyarok, de elárulhatom, hogy mi sem. Nem azért érkeztünk Magyarországra, hogy csak úgy elüssük az időt és asszisztáljunk a hazaiak játékához.” A keret sérülések miatt változott az elmúlt napokban, Ofek Biton, Gil Cohen, Mohammed Dzsaber és Alon Turgeman kikerült, Eden Samir, Hisam Lajusz, Joav Hofmajszter, Tomer Joszefi, Eliel Peretz és Omri Altman bekerült a csapatba. Utóbbi futballista akár Marco Rossi együttesében is játszhatna, ugyanis a Hapoel Tel-Aviv középpályása egyik nagymamája révén magyar állampolgár is, s tavaly áprilisban lapunknak elmondta, korábban érdeklődtek nála a magyar válogatottól, de végül az ügyből nem lett semmi, bár megtisztelő lett volna a magyar nemzeti együttesben játszania. Nos, szombaton vélhetően pluszmotivációval lép majd pályára „másik” hazája ellen, ám várhatóan csak csereként számol vele Ran Ben Simon, ugyanis az izraeli sajtó szerint a vendégek 3–5–2-es formációban lépnek pályára a következő összeállításban: Omri Glazer – Raz Slomo, Ofri Arad, Idan Nah­miasz – Eli Dasza, Roi Gordana, Gadi Kinda, Neta Lavi, Deni Gruper – Gaj Melamed, Tai Baribo. A beszámolók szerint Ran Ben Simon szövetségi kapitányt két újonc, Tomer Joszefi és Eliel Peretz is lenyűgözte a héten, így ők biztosan lehetőséget kapnak szombaton.

Debrecenben kezdődik tehát az izrae­li nemzeti együttes új korszaka, s tudják, hogy a magyar válogatottnak ez lesz az utolsó mérkőzése az Európa-bajnokság előtt, így a helyi sajtó szerint az írektől elszenvedett vereség után – Izraellel ellentétben – nyomás alatt játszik majd Marco Rossi együttese a Nagyerdei Stadionban, ugyanis nem lenne jó két vereséggel elutaznia Németországba… (J. Á.)