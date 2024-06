Dibusz Dénes: Mi már tudjuk Marco Rossi döntését, ismertette velünk

Különös meccsen van túl Lang Ádám. A 68. válogatott fellépésén pályára lépő belső védő hetven nap elteltével játszott mérkőzést, lábközépcsont-sérüléséből felépülve a kezdő tizenegyben kapott helyet jobb oldali belső védőként. A 36. percben kapott gólban az ő felelőssége is felvetődött, ám négy perccel később ő lőtte az egyenlítő gólt, gyengébbik lábbal juttatta magabiztosan a labdát az egyébként jól védő Kelleher kapujába – 2016. november 13. után talált be ismét a nemzeti csapatban.

„Örülök, hogy a támadópontrúgásoknál fel tudtam érni és az egyik alkalommal, kis szerencsével elém hullott a labda, amit a kapuba juttattam. A meccs azon periódusában örülhettünk a találatnak, sikerült egyenlítenünk, de az első kapott gól miatt hiányérzetem van magammal szemben – mondta az Aviva Stadionban Lang Ádám. – Visszaidézve, megbontottak minket a szélen, a labda a beadó pozícióban helyezkedő ír játékoshoz került, szépen ívelt középre. Nem kifogás, nem kibúvó, de megmondom őszintén, nem számítottam arra a jó beadás ellenére sem, hogy Gulácsi Péter és Willi Orbán között eljön a labda. Kaptam hátul egy infót, hogy vigyázzak, a jobb kezemnél jön az ellenfél, de nekem ott bent kellett helyezkednem, mert az sokkal veszélyesebb terület. Ilyen sem fordul elő többet, ezt kijavítjuk, pont. Gondolhatják, örültem annak, hogy sikerült néhány perccel később kijavítani a hibát... Kipróbáltuk, amit kértek tőlünk, működtek a dolgok, még akkor is, ha időnként be-becsúszott néhány hiba a magas intenzitású futballt erőltető ellenféllel szemben – ezeket majd ki kell javítani, ahogyan az utolsó néhány percet is. A legvégén fegyelmezetlenek voltunk, hátul a szögletet követően nem voltunk meg létszámban, ez pedig a mérkőzés egyetlen percében sem megengedhető. Biztos vagyok abban, hogy még egyszer nem kapunk két ilyen gólt. Nincsen temetői hangulat, időben jött ez a kis pofon. Tudatosulnia kell bennünk, hogy ezekre az apró részletekre oda kell figyelnünk, mert a mérkőzésbe kerülhet. Nincs bennem semmilyen kétség amiatt, hogy kikaptunk tizennégy meccs után. Építettünk egy szép sorozatot, ami sajnálatos módon véget ért. Rendkívül bosszantó, hogy így zárult le, de mint azt a neve is elárulja, ez egy felkészülési mérkőzés volt, egy nagy tornára gyakorlunk.”

A harmadik kontinenstornájára készülő 31 éves belső védő elmondta, a mérkőzésen nem fájt a lába, de megérezte a neki jutó 73 perc fizikai igénybevételét.

„Rendben van a lábam, nem éreztem fájdalmat, ám bevallom, elfáradt az izomzatom, azért is cseréltek le. Jó régen játszottam mérkőzést, márpedig ennek az irama magas volt, fizikailag sokat kivett belőlem, szóval nem meglepő, hogy nem bírtam a végéig.”

Lang Ádám elmondta, nincs idő keseregni, a hibák kijavításához pedig elengedhetetlen lesz a mérkőzés elemzése – különösen azért, mert az Írország elleni találkozó a skótok elleni csoportmeccset volt hivatva szimulálni, hasonló stílusban és játékrendszerben futballozik a két válogatott. Dibusz Dénesnél rákérdeztünk, miben kell előrelépni, hogy az utolsó csoportmeccsen jobban érvényesüljön az együttes játéka Skócia ellen.

„Kicsivel aktívabbnak, agresszívabbnak, határozottabbnak és párharcerősebbnek kell majd lennünk és többet kell az ellenfél térfelén járatnunk a labdát, hogy nyomás alá helyezzük a védekezésüket, amiből a helyzetek, gólok következhetnek – mondta Dibusz Dénes a lefújást követően. – Ezúttal hiányzott, hogy hosszasan birtokoljuk az ellenfél térfelén a labdát. Biztos vagyok benne, hogy ebből a meccsből sokat tudunk tanulni. Sajnos úgy szakadt meg a veretlenségi sorozatunk, hogy gyakorlatilag magunkat vertük meg. A végén összehoztuk magunknak a második gólt: próbáltuk lejátszani a szögletet, de az ellenfél beleblokkolt kétszer is és ketten vezették rám a pálya közepétől a labdát – még annyira sem volt szerencsénk, hogy hárítsak, a lábamról a kapuba perdült a labda. Több ki-ki szituációból is rosszul jöttünk ki, ha az egyik nem úgy alakul, ahogy, nem kapunk gólt. Nagyjából ikszes mérkőzésnek éreztem belülről, a hazaiak a középső blokkban próbáltak szervezetten, agresszívan védekezni, kevés területet engedtek, és ha olyan passzt érzékeltek, elindították a letámadást, ám nem voltak annyira intenzívek, mint vártuk. Figyeltek arra, hogy ne tudjuk a védelem mögé bejátszani a labdát, talán két-három alkalom volt, amikor a hátsó soruk mögé kerültünk, mélységben megbontottuk őket. Nekünk volt több lövésünk, nálunk volt többet a labda, kezdeményeztünk, mégsem volt nagy átütőerő a csapatban.”

A Ferencváros 36-szoros válogatottja elárulta, tudja már a nyári Európa-bajnokság szereposztását, ám nem árulta el, kire esett a szövetségi kapitány választása kapusposzton.

„Amikor Marco Rossi szövetségi kapitány jónak látja, nyilvánosságra hozza és közli mindenkivel, ki véd. Mi már tudjuk a döntését, ismertette velünk, mi a terv a felkészülési mérkőzésekre, illetve az Európa-bajnokságra.”

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Írország–Magyarország 2–1 (1–1)

Dublin, Aviva Stadion, 29 424 néző. Vezette: Godinho (portugál)

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Duffy (Scales, a szünetben), D. O'Shea – Doherty (J. O'Brien, a szünetben), Cullen (Knight, 79.), Smallbone, Brady (O'Dowda, 62.) – Azaz (Parrott, 62.), Idah (Obafemi, 72.), Szmodics. Ideiglenes szövetségi kapitány: John O'Shea

MAGYARORSZÁG: Gulácsi (Dibusz, a szünetben) – Lang (Balogh Botond, 73.), Orbán, Dárdai M. – Nego (Botka, a szünetben), Nagy Á., Schäfer (Styles, 70.), Kerkez (Nagy Zs., 70.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Kleinheisler, 61.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Idah (36.), Parrott (90+2.), ill. Lang (40.)