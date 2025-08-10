Lamine Yamal és Fermín López is duplázott, a Barcelona nyerte meg a 60. Joan Gamper-kupát

Az évad elején a Barcelona szokás szerint a Joan Gamper-kupával zárja a felkészülési időszakát. A 60. alkalommal megrendezett mérkőzésen az olasz Como látogatott a Johan Cruyff Arénába. Az olaszoknál a Barcelona színeiben több mint 370 mérkőzésen pályára lépő Sergi Roberto volt a csapatkapitány, míg a csapat vezetőedzője a katalánokkal hat trófeát nyerő Cesc Fabregas.

A Barcelonában több hiányzó is volt, többek között Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Marc Bernal és Dani Olmo sem volt bevethető. Ez azonban nem zavarta meg Hansi Flick csapatát és már az első félidőben négy gólt szerzett. Fermín López előbb a bal alsóba, majd a jobb felsőbe szerzett szépségdíjas találatot a tizenhatoson kívülről. A félidő végén aztán Raphinha értékesítette Marcus Rashford középre tett labdáját, a 42. percben pedig egy labdaszerzést követően a brazil hozta kihagyhatatlan helyzetbe Lamine Yamalt.

Rashford helyére a szünetben Ferran Torres állt be, az angol így egy gólpasszal fejezte be a találkozót, az első félidő hajrájában pedig a kapus mellett már elvitte a labdát, de az üres kaput nem találta el. Ferran Torres beállta után négy perccel máris assziszttal jelentkezett, Yamal szerezte meg második gólját. Sergi Robertót a 70. percben lehozta Fabregas, a középpályás vastaps közepette hagyta el a pályát.

A hajrára érkeztek a fiatalok, a 19 éves Roony Bardghji mellett a 17 éves Pedro és Toni Fernández is kapott bő tíz percet, a Barcelona pedig 5–0-ra nyerte meg a találkozót.

JOAN GAMPER-KUPA

Barcelona (spanyol)–Como (olasz) 5–0 (F. López 21., 35., Raphinha 37., L. Yamal 42., 49.)