Tehetséges távolugró is életét vesztette a toledói vonatbalesetben

„Legmélyebb együttérzésünket és szolidaritásunkat fejezzük ki az áldozatok családjainak és szeretteinek, valamint a támogatásunkról biztosítjuk mindazokat, akik most gyászolnak” – közölte a szövetség a közösségi oldalán.

A fiatal sportoló egyesülete, a madridi A. D. Sprint szintén megrendülten búcsúzott versenyzőjétől: „Nagyon szomorú nap ez az egész klubcsalád számára. Búcsúzunk Julieta Gallegótól, távolugró csapatunk egyik tagjától, aki az urdai tragikus vonatbalesetben vesztette életét. Fájó szívvel gondolunk a családjára, barátaira, csapattársaira és mindazokra, akik szerették őt. Nyugodj békében, Julieta! Örökre a Sprint család tagja maradsz” – írták.

Gallego elsősorban távolugrásban versenyzett, de korábban 60 méteres síkfutásban is rajthoz állt. A 2023-as fedett pályás U23-as spanyol országos bajnokságon 590 centiméterrel egyéni legjobbját érte el távolugrásban.

Mint arról már beszámoltunk, a tragikus vonatbaleset szerda kora reggel történt, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) nagy sebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagy sebességű vonatával. A halálos áldozatok száma péntekre elérte a 69-et.