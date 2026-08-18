Csak kölcsönbe megy Almeríába Yaakobishvili Áron – sajtóhír

Korábban írtunk róla, hogy Yaakobishvili Áron iránt a Racing Santander és az Almería is érdeklődik. Utóbbi kapcsán az volt az elsődleges hír, hogy a 20 éves magyar kapus 2-3 millió euróért válthat klubot, a Barcelona pedig megtartja a játékos jogainak 50 vagy 60 százalékát. Yaakobishvili elsősorban a játéklehetőség miatt döntött az élvonalba jutást célul kitűző csapat mellett, amely az előző idényben a rájátszás döntőjéig menetelt.

A korábbi, végleges transzferről szóló sajtóinformációkkal ellentétben Fabrizio Romano arról ír, hogy a magyar kapus végül kölcsönbe megy a másodosztályú klubhoz, amely kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50 százalékára. Az olasz transzferguru szerint Yaakobishvili már aláírta a szerződést.

Yaakobishvili Áron az előző évadban a szintén másodosztályú Andorra színeibe futballozott, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját.

Az Alméria hétfőn este játszotta első mérkőzését a La Liga 2-ben, hazai pályán már az első félidőben három gólt szerezve nyert az Eldense ellen.