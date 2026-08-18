Nemzeti Sportrádió

Csak kölcsönbe megy Almeríába Yaakobishvili Áron – sajtóhír

2026.08.18. 07:06
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A spanyol másodosztályban védhet Yaakobishvili Áron (Fotó: Getty Images)
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légiósok Almeria Barcelona Yaakobishvili Áron nemzetközi átigazolás
Legfrissebb sajtóhírek szerint Yaakobishvili Áron nem végleg, hanem egy kölcsönszerződés keretein belül kerülhet a spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Almeríához.

Korábban írtunk róla, hogy Yaakobishvili Áron iránt a Racing Santander és az Almería is érdeklődik. Utóbbi kapcsán az volt az elsődleges hír, hogy a 20 éves magyar kapus 2-3 millió euróért válthat klubot, a Barcelona pedig megtartja a játékos jogainak 50 vagy 60 százalékát. Yaakobishvili elsősorban a játéklehetőség miatt döntött az élvonalba jutást célul kitűző csapat mellett, amely az előző idényben a rájátszás döntőjéig menetelt. 

A korábbi, végleges transzferről szóló sajtóinformációkkal ellentétben Fabrizio Romano arról ír, hogy a magyar kapus végül kölcsönbe megy a másodosztályú klubhoz, amely kivásárlási opcióval is rendelkezik a játékos jogainak 50 százalékára. Az olasz transzferguru szerint Yaakobishvili már aláírta a szerződést.

Yaakobishvili Áron az előző évadban a szintén másodosztályú Andorra színeibe futballozott, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját. 

Az Alméria hétfőn este játszotta első mérkőzését a La Liga 2-ben, hazai pályán már az első félidőben három gólt szerezve nyert az Eldense ellen.

 

légiósok Almeria Barcelona Yaakobishvili Áron nemzetközi átigazolás
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