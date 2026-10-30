Ha ez volt az utolsó BL-meccse, igazán parádésra sikerült Mikler búcsúja – videó
Húsz védés, 45.45 százalékos hatékonyság, és egy szerzett gól – ez volt Mikler Roland teljesítménye a Kristianstad–Szeged Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A szegediek rutinos kapusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szépen búcsúzzon a sorozattól Michael Apelgren együttese, teljesítményét pedig egy megfogott időn túli hetessel koronázta meg, amely után az egész csapat őt ünnepelte. Alighanem kijelenthető, ha ez volt pályafutása során az utolsó BL-meccs, amin pályára lépett, akkor igazán páratlanra sikerült a búcsú. A 247-szeres válogatott játékos parádéjáról a Sport TV is készített összeállítást.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
D-CSOPORT
IFK KRISTIANSTAD (svéd)–OTP BANK-PICK SZEGED 26–31 (12–17)
Kristanstad, 3032 néző. V: Boricsics, Markovics (szerbek)
KRISTIANSTAD: AL-KHAFADJI – Selin 3 (1), Biel Nilsen 3, HÖGHIELM 11, Adalsteinsson 2, Erlingsson 2, Leyman. Csere: Oredsson (kapus), Henningsson 1, Hallbäck 3, Petrovic, Bjarnason 1 (1). Edző: Björn Sätherström
SZEGED: MIKLER R. 1 – Sostaric 6 (5), Röd 1, Toto 1, Mackovsek, Frimmel 2, KUKICS 6. Csere: Fazekas M., Jelinic 2, ROSTA M. 5, Horiha, Sandell 2, Szilágyi Benjámin 1, LUKÁCS P. 4. Edző: Michael Apelgren
Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 18. p.: 4–8. 23. p.: 7–11. 27. p.: 11–14. 29. p.: 12–16. 37. p.: 15–19. 44. p.: 17–23. 49. p.: 23–25. 54. p.: 26–28. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 4/2, ill. 6/5