Ha ez volt az utolsó BL-meccse, igazán parádésra sikerült Mikler búcsúja – videó

Húsz védés, 45.45 százalékos hatékonyság, és egy szerzett gól – ez volt Mikler Roland teljesítménye a Kristianstad–Szeged Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A szegediek rutinos kapusa nagyban hozzájárult ahhoz, hogy szépen búcsúzzon a sorozattól Michael Apelgren együttese, teljesítményét pedig egy megfogott időn túli hetessel koronázta meg, amely után az egész csapat őt ünnepelte. Alighanem kijelenthető, ha ez volt pályafutása során az utolsó BL-meccs, amin pályára lépett, akkor igazán páratlanra sikerült a búcsú. A 247-szeres válogatott játékos parádéjáról a Sport TV is készített összeállítást.