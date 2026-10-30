NHL: óriási feltámadás után kapott ki a Senators
Már 4–1-re is vezetett a Los Angeles Kings az Ottawa Senators ellen az NHL magyar idő szerint péntek hajnali összecsapásán, amikor a vendégek mindössze bő tíz perc alatt le tudták dolgozni a hátrányukat. Hiába mentették azonban hosszabbításra a találkozót, Quinton Byfield góljával a Kings végül nyerni tudott. A találkozó azonban nemcsak a Senators feltámadásáról marad emlékezetes: a második harmadban Hayden Hodgson kíméletlen módon kente fel ellenfelét a palánkra, az ütközés eredménye pedig egy ötperces büntetés lett a 30 éves csatár számára.
Nagy meccse volt a Pittsburgh Penguins ellen a Utah Mammoth csatárának, Logan Cooleynak. A 22 éves amerikai az első harmadban duplázott, majd a mérkőzés vége előtt egy másodperccel ismét bevette az ellenfél kapuját, elérve ezzel a mesterhármast, valamint csapatának a (később győztesnek bizonyuló) hosszabbítást – a második és harmadik gólja között ugyanis átvette a vezetést a Penguins.
NHL
ALAPSZAKASZ
Carolnia Hurricanes–Columbus Blue Jackets 3–2
Pittsburgh Penguins–Utah Mammoth 3–4 – hosszabbítás után
Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets 6–4
Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks 4–1
Dallas Stars–Montreal Canadiens 2–5
Minnesota Wild–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Washington Capitals 3–4
St. Louis Blues–Boston Bruins 4–1
Anaheim Ducks–Buffalo Sabres 6–7
Los Angeles Kings–Ottawa Senators 6–5 – hosszabbítás után
San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–2