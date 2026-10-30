NHL: óriási feltámadás után kapott ki a Senators

Már 4–1-re is vezetett a Los Angeles Kings az Ottawa Senators ellen az NHL magyar idő szerint péntek hajnali összecsapásán, amikor a vendégek mindössze bő tíz perc alatt le tudták dolgozni a hátrányukat. Hiába mentették azonban hosszabbításra a találkozót, Quinton Byfield góljával a Kings végül nyerni tudott. A találkozó azonban nemcsak a Senators feltámadásáról marad emlékezetes: a második harmadban Hayden Hodgson kíméletlen módon kente fel ellenfelét a palánkra, az ütközés eredménye pedig egy ötperces büntetés lett a 30 éves csatár számára.

Hayden Hodgson just got a 5 minute major for boarding Brandt Clarke here: https://t.co/MBDM9Ww9u3 — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 30, 2026

Nagy meccse volt a Pittsburgh Penguins ellen a Utah Mammoth csatárának, Logan Cooleynak. A 22 éves amerikai az első harmadban duplázott, majd a mérkőzés vége előtt egy másodperccel ismét bevette az ellenfél kapuját, elérve ezzel a mesterhármast, valamint csapatának a (később győztesnek bizonyuló) hosszabbítást – a második és harmadik gólja között ugyanis átvette a vezetést a Penguins.

PRETTY COOL(EY)!!! 😉 https://t.co/OhwNcQCw7H — NHL (@NHL) October 30, 2026

NHL

ALAPSZAKASZ

Carolnia Hurricanes–Columbus Blue Jackets 3–2

Pittsburgh Penguins–Utah Mammoth 3–4 – hosszabbítás után

Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets 6–4

Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks 4–1

Dallas Stars–Montreal Canadiens 2–5

Minnesota Wild–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után

Nashville Predators–Washington Capitals 3–4

St. Louis Blues–Boston Bruins 4–1

Anaheim Ducks–Buffalo Sabres 6–7

Los Angeles Kings–Ottawa Senators 6–5 – hosszabbítás után

San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–2