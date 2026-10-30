NHL: óriási feltámadás után kapott ki a Senators

L. M.L. M.
2026.10.30. 09:01
Izgalomból nem volt hiány a Senators és a Kings meccsén (Fotó: Getty Images)
Címkék
Utah Mammoth Ottawa Senators NHL Los Angeles Kings
Hosszabbítás után 6–5-re verte meg a Los Angeles Kings az Ottawa Senatorst az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) legutóbbi játéknapján, magyar idő szerint péntek hajnalban.

Már 4–1-re is vezetett a Los Angeles Kings az Ottawa Senators ellen az NHL magyar idő szerint péntek hajnali összecsapásán, amikor a vendégek mindössze bő tíz perc alatt le tudták dolgozni a hátrányukat. Hiába mentették azonban hosszabbításra a találkozót, Quinton Byfield góljával a Kings végül nyerni tudott. A találkozó azonban nemcsak a Senators feltámadásáról marad emlékezetes: a második harmadban Hayden Hodgson kíméletlen módon kente fel ellenfelét a palánkra, az ütközés eredménye pedig egy ötperces büntetés lett a 30 éves csatár számára.

Nagy meccse volt a Pittsburgh Penguins ellen a Utah Mammoth csatárának, Logan Cooleynak. A 22 éves amerikai az első harmadban duplázott, majd a mérkőzés vége előtt egy másodperccel ismét bevette az ellenfél kapuját, elérve ezzel a mesterhármast, valamint csapatának a (később győztesnek bizonyuló) hosszabbítást – a második és harmadik gólja között ugyanis átvette a vezetést a Penguins. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Carolnia Hurricanes–Columbus Blue Jackets 3–2
Pittsburgh Penguins–Utah Mammoth 3–4 – hosszabbítás után
Tampa Bay Lightning–Winnipeg Jets 6–4
Detroit Red Wings–Chicago Blackhawks 4–1
Dallas Stars–Montreal Canadiens 2–5
Minnesota Wild–New York Islanders 3–4 – hosszabbítás után
Nashville Predators–Washington Capitals 3–4
St. Louis Blues–Boston Bruins 4–1
Anaheim Ducks–Buffalo Sabres 6–7
Los Angeles Kings–Ottawa Senators 6–5 – hosszabbítás után
San Jose Sharks–Vancouver Canucks 3–2

 

 

Utah Mammoth Ottawa Senators NHL Los Angeles Kings
Legfrissebb hírek

NHL: rekordot döntött az Edmonton csapatkapitánya

Amerikai sportok
Tegnap, 7:29

NHL: rangadót nyert a Carolina a Boston ellen

Amerikai sportok
2026.10.28. 09:44

Újra van magyar jégkorongozó az NHL előzetes draftlistáján

Amerikai sportok
2026.10.27. 11:08

NHL: szétlövés után kapott ki a nyugati éllovas Oilers – videó

Amerikai sportok
2026.10.27. 10:40

NHL: szabadtéri meccset nyert meg a Montreal

Amerikai sportok
2026.10.26. 08:08

NHL: Kucserov a Lightning történetének legeredményesebb játékosa lett

Amerikai sportok
2026.10.25. 07:53

NHL: véget ért a huzakodás, a Winnipeg elengedte olimpiai bajnok kapusát

Amerikai sportok
2026.10.24. 12:13

NHL: a Colorado és a Montreal is három góllal nyert

Amerikai sportok
2026.10.24. 09:30