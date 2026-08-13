A spanyol másodosztály élcsapatánál köthet ki Yaakobishvili Áron – sajtóhír
A spanyol másodosztályban (La Liga 2) érdekelt Almeríában folytathatja pályafutását Yaakobishvili Áron – írja a Mundo Deportivo.
A katalán lap információi szerint a 20 éves magyar kapus 2-3 millió euróért válthat klubot, a Barcelona pedig megtartja a játékos jogainak 50 vagy 60 százalékát. Yaakobishvili elsősorban a játéklehetőség miatt döntött az élvonalba jutást célul kitűző csapat mellett, amely az előző idényben a rájátszás döntőjéig menetelt.
Yaakobishvili Áron az előző évadban a másodosztályú Andorra kapuját védte, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját.
Korábban arról számoltunk be, hogy a magyar kapus iránt a Racing Santander érdeklődik, de a kantábriai klub Julen Agirrezabalát szerződtette az Athletic Bilbaótól.
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