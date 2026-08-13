Nemzeti Sportrádió

A spanyol másodosztály élcsapatánál köthet ki Yaakobishvili Áron – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.13. 11:48
Yaakobishvili Áron (Fotó: Getty Images)
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légiósok Barcelona Yaakobishvili Áron Almería
A spanyol másodosztályban (La Liga 2) érdekelt Almeríában folytathatja pályafutását Yaakobishvili Áron – írja a Mundo Deportivo.

A katalán lap információi szerint a 20 éves magyar kapus 2-3 millió euróért válthat klubot, a Barcelona pedig megtartja a játékos jogainak 50 vagy 60 százalékát. Yaakobishvili elsősorban a játéklehetőség miatt döntött az élvonalba jutást célul kitűző csapat mellett, amely az előző idényben a rájátszás döntőjéig menetelt. 

Yaakobishvili Áron az előző évadban a másodosztályú Andorra kapuját védte, ahol 21 meccsen 29 gólt kapott, s három mérkőzésen nem vették be a kapuját. 

Korábban arról számoltunk be, hogy a magyar kapus iránt a Racing Santander érdeklődik, de a kantábriai klub Julen Agirrezabalát szerződtette az Athletic Bilbaótól.

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Yaakobishvili Áron iránt érdeklődik a Racing Santander – sajtóhír

A spanyol csapatnak még szüksége van egy kapusra, de a magyar játékos szerepel a Barcelona terveiben.

 

légiósok Barcelona Yaakobishvili Áron Almería
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