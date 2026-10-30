Kispest-Honvéd: Szomorú valóság: szakmai válság, lejtmenet; A műtét sikerült, Tóth Milán „apaszabadságra” megy

SZ. M.SZ. M.
2026.10.30. 00:35
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A Nemzeti Sport
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Szomorú valóság: szakmai válság, lejtmenet... A Kispest-Honvéd sereghajtó az NB I-ben, a Mol Magyar ­Kupától búcsúzott az NB II-es Gyirmót FC Győr otthonában elszenvedett 3–1-es vereséggel – mi vezetett el idáig? Cserháti András háttéranyaga.

A műtét sikerült, Tóth Milán „apaszabadságra” megy. Tóth Milánt Innsbruckban operálták meg, a Vasas válogatott támadója már elkezdte a rehabilitációt. Bodnár Zalán írása.

Túl az NB I-es idény első harmadán – senki sem szökött meg. Tizenegy forduló után a Puskás Akadémia és a címvédő ETO áll az élen az OTP Bank Ligában, a Ferencvárosnak van elhalasztott mérkőzése, de a mezőnyben egyetlen győzelem vagy vereség is jelentős helyváltozással járhat – összegeztük a futballidény első harmadát. Bodnár Zalán összeállítása.

„Elégedett vagyok, de látom a hibákat.” Az FTC szerda este idegenben 19–14-re megverte a Panathianikoszt a Bajnokok Ligájában. Nyéki Balázs előzetesen aláírta volna az ötgólos győzelmet, de úgy látja, van min dolgozni, hogy versenyben legyenek a serlegért. A Ferencváros pólósainak edzőjével Szeleczki Róbert beszélgetett.

Küszöbön a koronázás – Antonelli Mexikóban felülhet az F1 trónjára. A Formula–1 közössége tűkön ülve várja a hétvégi Mexikóvárosi Nagydíjat, hiszen óriási esély kínálkozik rá, hogy Kimi Antonelli matematikailag is biztossá tegye vb-címét, és húszévesen minden idők legfiatalabb világbajnokává váljon. Zsoldos Barna beharangozója.

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