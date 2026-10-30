A három labdavesztés és a gyenge futójáték is belefért a Packersnek a Panthers ellen – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.10.30. 09:20
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A Packers hozta a kötelezőt a Panthers ellen (Fotó: Getty Images)
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NFL NFL-alapszakasz Carolina Panthers Green Bay Packers
Az NFL-alapszakasz 8. fordulójának nyitómérkőzésén a Green Bay Packers 27–19-re legyőzte a Carolina Pantherst.

Nem kezdte jól a meccset a Packers, hiszen már a visszahordásnál labdát vesztett, aztán az első negyed végén ismét a ST-ben adódott probléma: Trey Smack hagyta ki az extrát. A Panthers azonban hiába szerzett labdát a vörös zónában, csak három pontot ért el. Tucker Kraft TD-jére Chuba Hubbard futva válaszolt, majd újabb Packers-fumble után a két labdabirtoklásos előnyért támadhatott a Carolina.

A KÓRHÁZBÓL TÉRT VISSZA A PÁLYÁRA A GREEN BAY ELKAPÓJA
A találkozón Christian Watsont, a házigazdák elkapóját kórházba kellett szállítani mellkasi fájdalom miatt, ráadásul vért köhögött, ám végül, miután az elvégzett vizsgálatok „csak” bordatörést mutattak ki, egy órán belül visszatért a stadionba, pályára lépett és további yardokkal segítette csapatát. Végül 113 yarddal zárta az összecsapást.

A vendégek azonban a következő kilenc labdabirtoklásukból mindössze egy FG-t szereztek. A Packers a meccs közepén nem hibázott, előbb Christian Watson 53 yardos elkapása után Josh Jacobs futott be a célterületre, majd Matthew Golden produkált 24 yardos elkapott TD-t. A szünet után Jordan Love kiosztotta a harmadik touchdownpasszát, Jacobs futott hatpontosa után elkapva is szerzett egyet, így 27–13-as eredménnyel jöhetett a záró felvonás. Love és a Packers támadósora a negyedik negyedre teljesen bezuhant. Az irányító előbb eladta a labdát, utána pedig három támadásból nettó hat yardot termelt. A labdaszerzésből még nem, a következő drive-ból viszont már hatpontossal szépített a Panthers, amelynek így két lehetősége is volt az egyenlítésre. A Green Bay-i védelem viszont a kettőben összesen tíz yardot engedett, így a Packers 27–19-re megnyerte a csütörtök esti találkozót.

Jordan Love (30/41) 288 yardot, három TD-t és egy interceptiont dobott. Kedvenc célpontjai Christian Watson (nyolc elkapás, 113 yard) és Matthew Golden (hét elkapás, 79 yard, touchdown) voltak. Josh Jacobs ugyan szerzett két hatpontost, de a liga egyik legrosszabb futás elleni védelme ellen elért 39 yard (1.9-es átlag) igencsak halovány teljesítmény. Meg lehet dicsérni a Packers védelmét, amely hatszor vitte földre Bryce Youngot, Ty'Ron Hopper a sackje mellett interceptiont is szerzett. A vendégeknél Bryce Young 41 passzkísérletéből 23 volt pontos 209 yardért és egy-egy touchdownért és interceptionért.

A Packers győzelme és az 5–3-as mérlege ellenére maradt a csoportja utolsó helyén.

NFL
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
Péntek
Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19 (6–3, 14–7, 7–3, 0–6)
Vasárnap
19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans
19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts
19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns
19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons
19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)
19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals
19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders
22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers
22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)
22.25: Miami Dolphins–New England Patriots
Hétfő
2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)
Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers

 

NFL NFL-alapszakasz Carolina Panthers Green Bay Packers
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