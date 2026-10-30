A három labdavesztés és a gyenge futójáték is belefért a Packersnek a Panthers ellen – videó

Nem kezdte jól a meccset a Packers, hiszen már a visszahordásnál labdát vesztett, aztán az első negyed végén ismét a ST-ben adódott probléma: Trey Smack hagyta ki az extrát. A Panthers azonban hiába szerzett labdát a vörös zónában, csak három pontot ért el. Tucker Kraft TD-jére Chuba Hubbard futva válaszolt, majd újabb Packers-fumble után a két labdabirtoklásos előnyért támadhatott a Carolina.

A KÓRHÁZBÓL TÉRT VISSZA A PÁLYÁRA A GREEN BAY ELKAPÓJA A találkozón Christian Watsont, a házigazdák elkapóját kórházba kellett szállítani mellkasi fájdalom miatt, ráadásul vért köhögött, ám végül, miután az elvégzett vizsgálatok „csak” bordatörést mutattak ki, egy órán belül visszatért a stadionba, pályára lépett és további yardokkal segítette csapatát. Végül 113 yarddal zárta az összecsapást.

A vendégek azonban a következő kilenc labdabirtoklásukból mindössze egy FG-t szereztek. A Packers a meccs közepén nem hibázott, előbb Christian Watson 53 yardos elkapása után Josh Jacobs futott be a célterületre, majd Matthew Golden produkált 24 yardos elkapott TD-t. A szünet után Jordan Love kiosztotta a harmadik touchdownpasszát, Jacobs futott hatpontosa után elkapva is szerzett egyet, így 27–13-as eredménnyel jöhetett a záró felvonás. Love és a Packers támadósora a negyedik negyedre teljesen bezuhant. Az irányító előbb eladta a labdát, utána pedig három támadásból nettó hat yardot termelt. A labdaszerzésből még nem, a következő drive-ból viszont már hatpontossal szépített a Panthers, amelynek így két lehetősége is volt az egyenlítésre. A Green Bay-i védelem viszont a kettőben összesen tíz yardot engedett, így a Packers 27–19-re megnyerte a csütörtök esti találkozót.

Jordan Love (30/41) 288 yardot, három TD-t és egy interceptiont dobott. Kedvenc célpontjai Christian Watson (nyolc elkapás, 113 yard) és Matthew Golden (hét elkapás, 79 yard, touchdown) voltak. Josh Jacobs ugyan szerzett két hatpontost, de a liga egyik legrosszabb futás elleni védelme ellen elért 39 yard (1.9-es átlag) igencsak halovány teljesítmény. Meg lehet dicsérni a Packers védelmét, amely hatszor vitte földre Bryce Youngot, Ty'Ron Hopper a sackje mellett interceptiont is szerzett. A vendégeknél Bryce Young 41 passzkísérletéből 23 volt pontos 209 yardért és egy-egy touchdownért és interceptionért.

A Packers győzelme és az 5–3-as mérlege ellenére maradt a csoportja utolsó helyén.

NFL

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

Péntek

Green Bay Packers–Carolina Panthers 27–19 (6–3, 14–7, 7–3, 0–6)

Vasárnap

19.00: Cincinnati Bengals–Tennessee Titans

19.00: Jacksonville Jaguars–Indianapolis Colts

19.00: Pittsburgh Steelers–Cleveland Browns

19.00: Buffalo Bills–Baltimore Ravens

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons

19.00: Detroit Lions–Minnesota Vikings (Tv: Arena4)

19.00: Dallas Cowboys–Arizona Cardinals

19.00: New York Jets–Las Vegas Raiders

22.05: Los Angeles Rams–Los Angeles Chargers

22.25: Denver Broncos–Kansas City Chiefs (Tv: Arena4)

22.25: Miami Dolphins–New England Patriots

Hétfő

2.20: Washington Commanders–Philadelphia Eagles (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

Szabadnapos: Houston Texans, New Orleans Saints, New York Giants, San Francisco 49ers