NBA: Portlandben nyert a Grizzlies, továbbra is hibátlan – videók

L. M.L. M.
2026.10.30. 07:53
Cameron Boozer (kékben) volt a Memphis legjobbja (Fotó: Getty Images)
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Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans NBA Atlanta Hawks
A Houston Rockets után a Memphis Grizzlies is csatlakozott az öt győzelemmel indulók táborához az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA). Magyar idő szerint péntek hajnalban az Atlanta Hawks és a New Orleans Pelicans is nyerni tudott.

Cameron Boozer vezérletével tovább menetel a Memphis Grizzlies. A drafton harmadikként elhozott amerikai péntek hajnalban 18 pontot és 11 lepattanót szerzett, valamint 12 asszisztot is kiosztott, így ő lett a liga történetének második legfiatalabb tripla duplázója. 

Hiába James Harden 24 és Donovan Mitchell 22 pontja, második vereségét is elszenvedte a Cleveland Cavaliers. Ezúttal az Atlanta Hawks volt a legyőző, ahonnan hárman is húsz pont felett zártak. Ezen felül a 29 pontos Onyeka Okongwu még 12 lepattanót is be tudott írni a neve mellé. 

Nemcsak Boozer nyújtott remek teljesítményt az újoncok közül, a sacramentói Darius Acuff Jr. 34 pont mellett 14 asszisztig jutott a New Orleans Pelicans ellen, csapata azonban így is kikapott. 

NBA, ALAPSZAKASZ
Atlanta Hawks–Cleveland Cavaliers 114–111 (16–28, 30–16, 43–38, 25–29)
New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 132–120 (24–30, 39–31, 39–27, 30–32)
Portland Trail Blazers–Memphis Grizzlies 103–124 (25–25, 33–33, 25–33, 20–33)

 

Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans NBA Atlanta Hawks
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