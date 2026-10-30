NBA: Portlandben nyert a Grizzlies, továbbra is hibátlan – videók

Cameron Boozer vezérletével tovább menetel a Memphis Grizzlies. A drafton harmadikként elhozott amerikai péntek hajnalban 18 pontot és 11 lepattanót szerzett, valamint 12 asszisztot is kiosztott, így ő lett a liga történetének második legfiatalabb tripla duplázója.

WHAT A START TO THE SEASON FOR MEMPHIS 🔥 ▪️ First 5-0 start since the 2014-15 season ▪️ Ty Jerome: Week 1 West POTW (25.8 PPG) ▪️ Cam Boozer: 2nd-youngest ever to record a triple-double https://t.co/BQ427rF0wh — NBA (@NBA) October 30, 2026

Hiába James Harden 24 és Donovan Mitchell 22 pontja, második vereségét is elszenvedte a Cleveland Cavaliers. Ezúttal az Atlanta Hawks volt a legyőző, ahonnan hárman is húsz pont felett zártak. Ezen felül a 29 pontos Onyeka Okongwu még 12 lepattanót is be tudott írni a neve mellé.

Nemcsak Boozer nyújtott remek teljesítményt az újoncok közül, a sacramentói Darius Acuff Jr. 34 pont mellett 14 asszisztig jutott a New Orleans Pelicans ellen, csapata azonban így is kikapott.

34 POINTS, 14 DIMES FOR DARIUS ACUFF JR. TONIGHT 🔥 ▪️ Fourth teenager in NBA history to record 30/10, joining LeBron James, Luka Dončić and Stephon Marbury ▪️ First Kings rookie to record 30/10 since Kenny Smith (1988) ▪️ Ties Tyreke Evans (2010) for the Kings rookie scoring record in the play-by-play era — NBA (@NBA) October 30, 2026

NBA, ALAPSZAKASZ

Atlanta Hawks–Cleveland Cavaliers 114–111 (16–28, 30–16, 43–38, 25–29)

New Orleans Pelicans–Sacramento Kings 132–120 (24–30, 39–31, 39–27, 30–32)

Portland Trail Blazers–Memphis Grizzlies 103–124 (25–25, 33–33, 25–33, 20–33)