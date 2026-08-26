Yaakobishvili nagy dolgokra készül az Almeríánál

A fiatal kapust kölcsönvette a másodosztályú klub, és a keddi bemutatón az is kiderült, hogy az Almeríának vételi opciója van a magyar kapusra, ha tíznél több mérkőzésen szerepel – igaz, a 20 éves kapus elárulta, ő maga nem tudja pontosan, hogyan működnek ezek a dolgok, ő csak arra készül, hogy minél jobb teljesítményt nyújtson a piros-fehéreknél.

„Készen állok arra a feladatra, hogy a másodosztályban játsszak. Nem is az számít igazából, hogy mennyi idős vagy, sokkal inkább az, hogy mennyire állsz készen az adott feladatra. Én már tavaly az Andorránál is úgy éreztem, hogy készen állok a megméretésre, és ez azóta sem változott, sőt, azóta csak több tapasztalatot szereztem. Két nagyszerű kapus van még a klubnál, akik mindketten nagy tapasztalattal bírnak, szóval, sokat tanulhatok majd tőlük” – fogalmazott Yaakobishvili.

„Az Almería nagy klub, amelyik mindig a feljutásért harcol, és szerintem ez az előttünk álló idényben is így lesz. Számomra nagyon szimpatikus és fontos, hogy érezzem a bizalmat a klub részéről és azt, hogy hisznek bennem. Ez itt megvan. Ez nagy klub, amely nagy dolgokért fog küzdeni, és azt hiszem, hogy most én is ezen a szinten vagyok a pályafutásomban, amikor nagy dolgok eléréséért harcolhatok, ez a közös bennem és a klubban” – jelentette ki a magyar válogatott kapus.

Az Almeríánál egyébként a vezetőedző személye is játszott némi szerepet Yaakobishili érkezésében, Javier García Pimienta ugyanis játékosként ugyanúgy a Barcelonánál nevelkedett, mint most Yaakobishvili – az 52 éves szakemberről a kapus elmondta: nagyon hasonló elképzelései vannak, mint neki.

A spanyol másodosztályban szereplő Almería a hétvégén a Sabadell otthonába látogat, s ha Pimienta is úgy gondolja, Yaakobishvili a szombati mérkőzésen be is mutatkozhat új csapatában.