Tóth Balázs a biztos pont a gólvonalon, mögötte nyitva a kapu

Rövid idő alatt átrajzolódott a magyar válogatott kapusrangsora. Dibusz Dénes a márciusi és a júniusi keretből egyaránt kimaradt, Gulácsi Péter 2025 májusában, míg Szappanos Péter idén júniusban visszavonult a nemzeti csapattól, Tóth Balázs pedig első számúvá lépett elő. Kedden kiderül, milyen megfontolások révén válogat Marco Rossi ezen a poszton, ami azért is lesz beszédes, mert az őszi hat Nemzetek Ligája-mérkőzés arra is lehetőséget ad, hogy a szövetségi kapitány a következő évekre kialakítsa a hierarchiát.

A legkevesebb kérdés Tóth Balázs kapcsán adódik. A Blackburn 29 éves kapusa kisebb sérülése után szombaton tért vissza két kihagyott bajnokit követően a kezdőbe, és 3–1-es győzelemhez segítette csapatát a Millwall ellen. Augusztusban a Celtic érdeklődéséről szóltak vele kapcsolatban a hírek, sokan elkönyvelték már a klubváltását, ám végül maradt a Championship-csapatban.

„Nekem nincs hiányérzetem, amiért nem váltott a nyáron, nagyon jó helyen van a Blackburnben. Ha ezt az idényt is olyan szinten hozza le, mint az előzőt, és elkerülik a sérülések, akár Premier League-csapathoz is kerülhet – mondta a Nemzeti Sportnak Vlaszák Géza, aki 396 mérkőzésen védett az NB I-ben, ötször a válogatottban, legutóbb pedig a Lendva kapusedzője volt. – A Celtic természetesen nagy nevű, ettől függetlenül úgy gondolom, most is olyan közegben játszik, ahol tovább tud fejlődni. Teljesen logikus, hogy ő lett az első számú kapus a válogatottban.”

Vlaszák Géza (Fotó: Török Attila)

Fotó: Micheller Szilvia Az NB I-ben több klub is a kapusposzton teljesíti a fiatalszabályhoz szükséges játékperceket: a Puskás Akadémiában a 19 esztendős Lehoczki Bendegúz, a Vasasban 20 éves Engedi Márk, a Nyíregyházában pedig a szintén 19 esztendős Molnár Mátyás is védett már az idényben. „A fiatal kapusoknak ez óriási lehetőség, de néhány mérkőzés vagy fél idény után még nem feltétlenül kell a válogatottról beszélni – mondta Vlaszák Géza. – Egy-egy kapusnak szerintem egy-két-három év stabil NB I-es teljesítmény nagyon sokat adhat. A szabály viszont furcsa helyzeteket is teremt. Ha van egy huszonöt-huszonhat éves kapusod, aki élete formájában véd, aztán azt mondod neki, most egy-két meccsen mégsem játszik, mert a fiatalperceket a kapuban kell megoldani, az szerintem az összeállítás mesterséges befolyásolása. Ilyenkor rutinos, jó kapusok kerülhetnek kispadra úgy, hogy szakmailag nem szolgáltattak rá okot – megnéztem volna, mi történik, ha annak idején Szűcs Lajost, Végh Zoltánt vagy hogy ne menjünk messzire, engem ilyen indokkal a padra ültetik. Hosszabb távon a fiatal, egyébként tehetséges kapusoknak sem feltétlenül jó a jelenlegi helyzet.” Furcsa helyzetet is teremthet a fiatal kapusok szerepeltetése

Az utána következőknél már jóval összetettebb a helyzet. A 21 éves Pécsi Ármin meghívását indokolhatja, hogy a Liverpool kölcsönjátékosaként az osztrák első osztályban hatodik helyen álló Hartbergben hétről hétre véd – Marco Rossi néhány napja külön is dicsérte a teljesítményét. A válogatottban hozzá hasonlóan júniusban bemutatkozó, 20 éves Yaakobishvili Áron a Barcelona kölcsönjátékosaként az Almeríához került, amelynél egyelőre nem jutott bajnoki játékperchez. A kapitány ezt a témakört sem kerülte meg, jelezte, hosszabb távon nehéz olyan futballistával kalkulálnia, aki klubjában a kispadon ül. Csakhogy egy második vagy harmadik számú válogatott kapus esetében a pillanatnyi klubstátusz mellett a potenciál, a megszerzett tapasztalat és a kereten belüli szerep is számít.

Vlaszák Géza úgy látja, a júniusi Finnország, illetve Kazahsztán elleni felkészülési meccsre meghívott hármas akár hosszabb távon is megragadhat a keretben, ám a rutint sem érdemes végleg félretenni.

„Tóth Balázs, Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron a következő időszakban megoldást jelenthet a válogatottnak – akár már a közelgő Nemzetek Ligája-meccseken is. Az én szememben mindhárman fiatalok, még Tóth Balázs is bőven jó korban van ezen a poszton. A második vagy harmadik számú kapusnál az sem feltétlenül kizáró ok, ha éppen nem véd minden héten, mert a tudása és a jövője is szempont lehet. Hozzáteszem, nincs kőbe vésve, hogy csak ez a három kapus jöhet szóba, mert sérülés, formahanyatlás vagy egy hirtelen kiugró teljesítmény bármikor átírhatja a sorrendet.”

A harmadik helyen Demjén Patrik neve is felvetődhet. A 28 éves kapus nem is annyira az NB I-ben nyújtott teljesítménye miatt kerülhet szóba, sokkal inkább azért, mert korábban többször kapott meghívót Marco Rossitól, ismeri a közeget. Dibusz Dénes adná magát leginkább, hiszen 47-szer védett a nemzeti csapatban, és jó formában van, Marco Rossi azonban előre jelezte, kisebb sérülése miatt ezúttal biztosan nem hívja meg – miközben azt is egyértelművé tette, hogy a Ferencváros kapusa előtt továbbra is nyitva az ajtó.

A felállás azért sem közömbös, mert három kapus kiválasztásánál az életkor és a szereposztás is számít. Vlaszák Géza szerint optimális esetben egy első számú, kellően érett kapus mellé kerül egy harminc fölötti, rutinosabb társ és egy fiatal tehetség. A mostani kínálat ezt csak részben teszi lehetővé, mert a leginkább valószínű jelöltek közül többen ugyanahhoz a korosztályhoz tartoznak. Az ötszörös válogatott korábbi kapus szerint azonban a harmadik számú kiválasztásakor különleges szempontokat is figyelembe kell venni.

Kapusok egymás közt a válogatott edzőtáborában (Fotó: Árvai Károly, archív)

„Ilyenkor azt is nézni kell, hogyan viseli a háttérszerepet, mert valaki nagyon jól tudja segíteni az első számút az edzéseken és az öltözőben is – ez ugyanúgy érték lehet a keretben, mint az aktuális forma. Kapusposzton különösen fontos, hogy valaki el tudja fogadni, ha hosszabb ideig nem jut lehetőséghez. Itt nem lehet úgy rotálni, mint a mezőnyjátékosokat, ezért az is sokat számít, ki hogyan működik a közösségen belül.”

A keddi névsor elsősorban arról árulkodhat, Marco Rossi mennyire tartja fontosnak a generációváltást kapusfronton, illetve mennyi rutint tart szükségesnek Tóth Balázs mögött. Pécsi Ármin helye a mostani forma alapján erősen valószínűsíthető, Yaakobishvili Áron meghívása pedig a jövőbe vetett bizalom üzenete lenne. Ha Demjén Patrik, netán egy másik NB I-es kapus kerül be harmadiknak, az azt jelezné, a szakmai stáb a fiatalítás mellett a szerepkörök egyensúlyára is külön figyel.