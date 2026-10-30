A műtét sikerült, Tóth Milán „apaszabadságra” megy

Az MTK Budapest elleni, október 16-i bajnoki mérkőzésen elülső keresztszalag-szakadást szenvedő Tóth Milán túl van a műtéten – a Vasas négyszeres válogatott csatárát hétfőn az ausztriai Innsbruckban operálta meg a térdspecialista doktornő, dr. Elisabeth Abermann. A 24 éves játékos korábban futballozott a Sturm Grazban, és ottani összeköttetései révén választott végül osztrák szakembert a beavatkozásra.

„Hál’ istennek jól sikerült a műtét, »csak« az elülső keresztszalagot kellett megműteni, a porchoz nem kellett hozzányúlni, az nem sérült meg – mondta lapunknak Tóth Milán. – Előtte az MR-felvételen nem látszott teljesen, vajon a porc is megsérült-e, így ezt csak akkor lehetett megállapítani, amikor megnyitották a területet, de szerencsére azzal nem volt gond.”

Az ilyen esetekben valószínűsíthető, körülbelül nyolc hónapos kihagyás vár a piros-kékek labdarúgójára, így ebben az idényben már aligha számolhat vele Erős Gábor vezetőedző. A támadó rehabilitációja természetesen már elkezdődött.

„Kedden, amikor még nem is telt el huszonnégy óra a műtét óta, már terhelhettem a térdemet – fogalmazott Tóth Milán. – Igaz, nem szabad még teljes testsúllyal ráállnom, csak tizenöt kilóig terhelhetem, de a teljes nyújtásnak meg kell lennie, amikor hazamegyek innen. Úgyhogy az első nap igazán szenvedős volt, mert minden felállás és minden gyakorlat után nagy fájdalmaim voltak, erős fájdalomcsillapítót kaptam. A második napra már javult valamennyit a helyzet. Szerdán is volt foglalkozás, megcsináltam a gyakorlatokat, elvittek lépcsőzni is, úgyhogy »szép« reggelem volt… A csütörtök délelőtti foglalkozás után mehettem haza.”

Az MTK elleni bajnokin sérült meg Tóth Milán (Fotó: Árvai Károly)

Mint a sérülése után készült Nemzeti Sport-interjúban is beszélt róla a futballista, gyógytornász feleségével végzi majd az otthoni rehabilitációt. Ám némileg bonyolítja a helyzetet, hogy a házaspár gyermekáldás elé néz.

„A feleségem nem tudott most kijönni velem Ausztriába a műtétre, nyolc hónapos várandósan természetesen nem kockáztattuk meg az utazását, úgyhogy a menedzserem, Haisza Viktor kísért el, és ő is jött velem haza. A szülésig a feleségem segít a rehabilitációban, de utána valószínűleg egy hónapra az egyik kolléganője foglalkozik velem. Nem lesz könnyű, de teszem, amit mond. Nem szerettem volna ismeretlen szakemberrel végezni a rehabilitációt, úgyhogy valahogy megoldjuk. Öröm az ürömben, hogy tudok majd otthon babázni az első hónapokban. Viccelődtünk is ezen, hogy én is »apaszabadságra« megyek.”

A Vasas Paks elleni bajnokiját (0–2) úton Ausztriába, a Szentlőrinc elleni Magyar Kupa-mérkőzést (4–3) pedig a kórházi szobájában nézte.

„Rossz volt így nézni a Paks elleni meccset, hogy nem játszhatok, nem segíthetem a csapatot és a klubot, ráadásul kikaptunk, úgyhogy nehéz szívvel figyeltem a távolból. Nagyon sajnáltam, hogy pont nélkül maradtunk, de nekem most más feladataim vannak, magamra kell figyelnem és mindent elkövetnem, hogy minél előbb egészségesen térhessek vissza a pályára.”