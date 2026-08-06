Nemzeti Sportrádió

Yaakobishvili Áron iránt érdeklődik a Racing Santander – sajtóhír

R. P.R. P.
2026.08.06. 10:42
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Yaakobishvili Áron (Fotó: Imago)
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Racing Santander  Barcelona Yaakobishvili Áron La Liga
A spanyol másodosztályból bajnokként az élvonalba feljutó Racing Santander eddig hat labdarúgót igazolt a 2026–2027-es idényre, de még szüksége van erősítésre a kapusposzton is – írja az As, amely szerint Yaakobishvili Áron is képbe került.

Az első számú kiszemelt az Athletic Bilbaóból Julen Agirrezabala volt, aki az előző évadot a Valenciánál töltötte kölcsönben, és akire a hírek szerint nem számítanak az első három kapus között a Bilbaónál.

Azonban hiába tárgyaltak Agirrezabaláról hónapokon át, az Athletic túl sok pénz kérne érte, így a Racing inkább másfelé keresgél. Az As szerint szóba került Yaakobishvili Áron is, aki a Barcelonához tartozik, de kölcsönben megszerezhető lenne az elképzelés szerint.

Azonban ezt a tervet sem lesz könnyű megvalósítani, mivel Yaakobishvilire számít Hansi Flick vezetőedző a Barcelonánál, ezt jól jelzi, hogy benne van a katalánok keretében, amely az új idényre készül.

 

Racing Santander  Barcelona Yaakobishvili Áron La Liga
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