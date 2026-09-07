Légióskörkép: Kovács-, Skribek- és Varga-dupla, 11 magyar bajnoki gól – minden találat videón!
Kezdjük azzal a ritkasággal a múlt heti összefoglalót, hogy egy hétvégén, sőt egy napon belül három légiósunk is duplázott. A múlt szombaton történt ugyanis, hogy Kovács Bendegúz, Skribek Alen és Varga Barnabás is két gólt szerzett.
Kovács Bendegúz továbbra is az AZ második csapatában, a holland másodosztályban kap lehetőséget, de tartja jó formáját. A Dordrecht elleni 6–3-as győzelem során előbb 11-esből lőtt ballal a bal felső sarokba, majd egy jó kiugratást lőtt tíz méterről jobbal a bal alsóba. Így négy meccs után három gólnál és egy gólpassznál tart a holland másodosztályban a magyar válogatott csatár.
KOVÁCS 11-ESE 0:25-NÉL ÉS A 2. GÓLJA 2:03-NÁL
Azerbajdzsánban az augusztusban szerződtetett Skribek Alen először volt eredményes a Neftciben, és két percen belül, a 64. és a 66. perc között rögtön kétszer is betalált a Safa ellen 4–1-re megnyert bajnokin, ez volt a negyedik meccse az azeri élvonalban, kezdőként az első. Előbb egy lecsorgó labdát lőtt hat méterről, becsúszva a léc alá, majd egy jobbról jövő labdát lőtt közelről a kapuba a hosszú oldalon üresen érkezve.
SKRIBEK DUPLÁJA KÉT PERCEN BELÜL
Skribek klubja egy zenés videót is összevágott a két gólból
Az AEK Athén kapcsán már túlzás nélkül beszélhetünk menetrend szerint érkező Varga Barnabás-gólokról. Az egy héttel korábban két meccsen három gólt szerző csatár ezúttal az Arisz elleni 5–0 alkalmával talált be kétszer: előbb egy kipattanót lőtt a kapuba, majd megszerezte idénybeli második fejes gólját. Összességében már hat gólnál jár ebben az idényben, hat tétmeccsen. Az AEK másik magyarja, Vitális Milán pedig az első görögországi gólpasszát jegyezte a harmadik meccsén: nagyszerű alakítás volt a középpályástól, ahogy fejjel maga elé tette a labdát, és elindította a támadást, majd egy kényszerítő után helyzetbe hozta a gólszerző Aboubakary Koitát.
VARGA BARNABÁS GÓLJAI
VITÁLIS MILÁN ALAKÍTÁSA ÉS GÓLPASSZA
A duplázók mellett szombaton a cseh élvonalbeli SK Sigmában Baráth Péter jobb lábbal, középről lőtt nagy gólt, azzal szerzett vezetést csapata a 3–0-ra megnyert meccsen, a Bohemians ellen. A válogatott középpályás egy gólpasszt is adott a mérkőzésen, így hét meccs után három gólnál és egy gólpassznál tart a cseh élvonalban, ebben az idényben.
BARÁTH PÉTER NAGYSZERŰ LÖVÉSSEL SZERZETT VEZETÉST CSAPATÁNAK
Eppel Márton is szombaton talált be a román élvonalban (közelről lőtt a kapuba egy jobb oldali beadásból), de az FK Csíkszereda 5–1-re kikapott az UTA Arad vendégeként. A csatár két forduló alatt a harmadik gólját szerezte ebben az idényben, a gólpasszt Czékus Ádám adta. Eppel ezt megelőzően egy fejesből a hétközi kupameccsen is gólt ért el és azon a meccsen is gólpasszt adott Czékus.
EPPEL-GÓL CZÉKUS BEADÁSÁBÓL A BAJNOKSÁGBAN
EPPEL FEJES GÓLJA A ROMÁN KUPÁBAN
A szombati magyaros gólzáport megelőzően szerdán is láthattunk gólt magyar válogatott játékostól, méghozzá az angol másodosztályú West Bromban ebben az idényben először eredményes Callum Stylestól, aki a Charlton Athletic elleni 1–1-es meccsen a szöglet után kifejelt labdát egy átvétel után 14 méterről lőtte nagy erővel a léc alá.
STYLES BOMBÁJA AZ ANGOL MÁSODOSZTÁLYBAN
A hét zárásaként vasárnap ketten szereztek gólt. A belga élvonalban Átrok Zalán állította be a 0–2-es végeredményt a Kortrijk–Zulte-Waregem meccsen (egy jobb oldali beadásból, közelről lőtt a hosszúba), ez volt az ötödik belga bajnokiján a harmadik gólja a nyáron az MTK-tól igazolt támadónak.
ÁTROK ZALÁN REMEKÜL ÉRKEZETT ÉS LŐTT
A román másodosztályban, a CSM Olimpiában pedig először talált be ebben az idényben Vida Kristopher, a temesvári Poli elleni 1–1-es meccsen 11-esből volt eredményes.
SZATMÁRNÉMETIBEN VIDA ÉRTÉKESÍTETT 11-ESÉVEL INDULT A POLI ELLENI MECCS
Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése:
AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Sumqayit–Qarabag 0–1
Qarabag: Várkonyi Bence végig a pályán volt.
CIPRUS
Cyprus League
Omonia Nicosia–Omonia Aradippu 0–0
Omonia Nicosia: Loic Negót a 71. percben lecserélték.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Sonderjyske 3–1
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos a kispadon ült, Németh Hunor nem volt a keretben.
FINNORSZÁG
Veikkausliga
Mariehamm–Jaro 2–0
Jaro: Kocsis Gergő végig a pályán volt.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Dijon–Saint-Étienne 2–3
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Jong AZ–Jong Utrecht 2–1
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Sirius–Malmö 0–1
Sirius: Vancsa Zalán az 55. percben állt be.
SZEPTEMBER 1., KEDD
ANGLIA
Championship
Lincoln City–Blackburn Rovers 0–0
Blackburn: Tóth Balázs nem volt a keretben.
Portsmouth–Derby County 0–2
Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 2. forduló
Siarka Tarnobrzeg–Zaglebie Lubin 3–2
Zaglebie: Szabó Levente nem volt a keretben.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Sepsi OSK–CFR 1–3
Sepsi: Sigér Dávid nem volt a keretben.
SZEPTEMBER 2., SZERDA
ANGLIA
Championship
West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1
WBA: Callum Styles végigjátszotta a meccset, az 59. percben gólt szerzett.
AUSZTRIA
Bundesliga
Salzburg–SK Rapid 5–1
Salzburg: Redzic Damir nem volt ott a keretben.
SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
AEK Athén–Hriszupolisz 2–0
AEK Athén: Varga Barnabás nem volt ott a keretben, Vitális Milán nem állt be csereként.
IRÁN
Persian Gulf Pro League
Eszteglal–Perszepolisz 1–1
Perszepolisz: Gera Dániel nem volt ott a keretben.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Gloria Bistrita–Csíkszereda 0–2
Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
Fülek–Besztercebánya 0–2
Besztercebánya: Szánthó Regő nem állt be.
SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK
CIPRUS
Szuperkupa
Omonia Nicosia–Pafosz 0–1
Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.
DÁNIA
Superliga
FC Köbenhavn–Nordsjaelland 2–0
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem került be a meccskeretbe.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Raków Czestochowa–Górnik Zabrze 1–2
Raków: Molnár Ádin kispados volt.
Lengyel Kupa, 2. forduló
Slask Wroclaw–Pogon Szczecin 2–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
Poli Temesvár–Rapid Bucuresti 0–2
Temesvár: Huszti András kezdett, a szünetben lecserélték.
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
ANGLIA
Premier League
Ipswich Town–Liverpool 0–2
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi az 57. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÉNIA
Prva liga
Nafta Lendva–Radomolje 3–1
Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel és Németh Ervin nem volt a meccskeretben, Vidnyánszky Mátyás a szünetben állt be.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Basaksehir–Galatasaray 2–3
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 63. percben tizenegyest érően szabálytalankodott és sárga lapot kapott.
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2
Bournemouth: Tóth Alex nem volt a keret tagja. (Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Tóth Alex a mérkőzést megelőzően bekerült a Bournemouth Európa-liga-keretébe.)
Championship
Preston North End–Blackburn Rovers 2–1
Blackburn: Tóth Balázs nem volt a keret tagja.
West Bromwich Albion–Watford 1–0
WBA: Callum Styles végigjátszotta a találkozót.
Portsmouth–Cardiff City 2–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keret tagja.
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
Austria Klagenfurt–SK Rapid 2–5
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Neftci–Safa Baku 4–1
Neftci: Skribek Alen kezdőként 81 percet játszott, a 64. és a 66. percben is gólt szerzett.
BELGIUM
Jupiler League
Mechelen–Westerlo 0–4
Westerlo: Balogh Botond kispados volt.
St. Truiden–La Louviere 4–0
La Louviere: Gruber Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kovács Mátyás a 74. percben állt be csereként.
Challenger Pro League (II. osztály)
FC Bruges II–Eupen 0–1
FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keret tagja.
BULGÁRIA
Parva Liga
Szpartak Várna–CSZKA Szófia 1–1
Várna: Major Sámuel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
CIPRUS
Cyprus League
Apollon–Anorthoszisz 3–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Bohemians 3–0
Sigma: Baráth Péter végig a pályán volt, a 8. percben ő szerezte csapata első gólját.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Inter Miami–Atlanta United 2–2
Inter Miami: Pintér Dániel csereként beállva egy percet játszott
Toronto–Chicago Fire 4–4
Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a meccset, a 90+2. percben gólpasszt adott
Los Angeles Galaxy–New England Revolution 2–1
New England Revolution: Gazdag Dániel a 75. percben állt be csereként
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
Saint-Étienne–Montpellier 3–1
Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést
GÖRÖGORSZÁG
SUPER LINGA, 3. FORDULÓ
AEK Athén–Arisz 5–0 (1–0)
AEK: Varga Barnabás két gólt szerzett, a 80. percben lecserélték, a végig játszó Vitális Milán gólpasszt adott.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Dordrecht–Jong AZ 3–6
AZ: Kovács Bendegúz kezdőként hatvan percet játszott, ő szerezte csapata első és harmadik gólját.
HORVÁTORSZÁG
HNL
Rijeka–NK Osijek 4–1
Osijek: Bakti Balázs kispados volt.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Werder Bremen–RB Leipzig 3–1
Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.
Bayer Leverkusen–Union Berlin 4–0
Union: Schäfer András a 79. percben állt be csereként.
2. Bundesliga (II. osztály)
Wolfsburg–Cottbus 4–4
Wolfsburg: Dárdai Bence nem volt a keret tagja.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Estrela–Famalicao 2–2
Famalicao: Szűcs Tamás kispados volt.
Marítimo–Benfica 0–3
Marítimo: Szalai Gábor kispados volt.
ROMÁNIA
Superliga
FC Botosani–Sepsi OSK 5–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.
UTA Arad–FK Csíkszereda 5–1
Csíkszereda: Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szabó Alex és Eppel Márton végig a pályán volt, utóbbi gólt szerzett, Horváth Artúr kezdőként 62 percet játszott, Czékus Ádám váltotta, aki gólpasszt adott, Tajti Mátyás a 72. percben állt be, Szalay Szabolcsot a 79. percben cserélték be, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté az eltiltását töltötte.
Liga 2 (II. osztály)
ASA Marosvásárhely–Metaloglobus 3–2
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Kocsis Bence a 79. percben állt be.
Unirea Slobozia–CS Dinamo Bucuresti 8–0
Unirea Slobozia: Bobál Gergely kezdőként egy félidőt játszott, a 3. percben gólpasszt adott.
SPANYOLORSZÁG
La Liga
Villarreal–Deportivo La Coruna 2–3
Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Vasteras–Sirius 0–1
Sirius: Vancsa Zalán kezdőként 76 percet játszott.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Dunaszerdahelyi AC–Slovan Bratislava 2–0
DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben
2. liga (II. osztály)
Nagybiccse–Somorja 1–2
Somorja: Tóth Dániel nem volt a keret tagja.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Erzurumspor–Konyaspor 1–0
Konyaspor: Tóth Rajmund a szünetben állt be.
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, 2. forduló
St. Pölten–Salzburg 0–3
Salzburg: Redzic Damir nem volt a keret tagja.
Vorwarts Steyr–Hartberg 0–4
Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.
AZERBAJDZSÁN
Premier League
Qarabag–Araz 3–2
Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót.
BELGIUM
Jupiler League
Kortrijk–Zulte-Waregem 0–2
Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként, a 95. percben az ő góljával alakult ki a végeredmény.
CIPRUS
Cyprus League
Nea Szalamina–AEK Larnaca 1–4
Nea Szalamina: Kovács Dániel végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Hradec Králové–Sparta Praha 2–1
Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is végigjátszotta a mérkőzést.
DÁNIA
Superliga
Odense–FC Köbenhavn 0–5
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem volt a keret tagja.
HOLLANDIA
Eredivisie
Groningen–Twente 2–2
Groningen: Csinger Márk kezdőként 60 percet játszott.
Heerenveen–AZ 2–3
AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.
ADO Den Haag–Fortuna Sittard 2–3
Den Haag: Bárány Donát sérült.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Lech Poznan–Raków Czestochowa 1–0
Raków: Molnár Ádin a 79. percben állt be csereként.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Magdeburg 2–1
Hertha: Dárdai Márton a 86. percben állt be csereként.
Greuther Fürth–Heidenheim 0–1
Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként 84 percet töltött a pályán.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Santa Clara–Rio Ave 4–0
Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként végigjátszotta a találkozót.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
CSM Olimpia–Poli Temesvár 1–1
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végig a pályán volt, ő szerezte a hazaiak gólját.
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
Almería–Cádiz 3–2
Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.
SZERBIA
Szuperliga
Vojvodina–Zemun 2–1
Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
Niké Liga
Kassa–Besztercebánya 3–1
Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a keret tagja.
SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Arisz–Omonia Nicosia
Arisz: Szakos Bence
Omonia Nicosia: Loic Nego
IRÁN
Persian Gulf Pro League
17.30: Perszepolisz–Zob Ahan
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wieczysta Krakow–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Pogon Szczecin–Wisla Plock
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Alanyaspor
Rizespor: Mocsi Attila