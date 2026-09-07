Légióskörkép: Kovács-, Skribek- és Varga-dupla, 11 magyar bajnoki gól – minden találat videón!

Kezdjük azzal a ritkasággal a múlt heti összefoglalót, hogy egy hétvégén, sőt egy napon belül három légiósunk is duplázott. A múlt szombaton történt ugyanis, hogy Kovács Bendegúz, Skribek Alen és Varga Barnabás is két gólt szerzett.

Kovács Bendegúz továbbra is az AZ második csapatában, a holland másodosztályban kap lehetőséget, de tartja jó formáját. A Dordrecht elleni 6–3-as győzelem során előbb 11-esből lőtt ballal a bal felső sarokba, majd egy jó kiugratást lőtt tíz méterről jobbal a bal alsóba. Így négy meccs után három gólnál és egy gólpassznál tart a holland másodosztályban a magyar válogatott csatár.

KOVÁCS 11-ESE 0:25-NÉL ÉS A 2. GÓLJA 2:03-NÁL

Azerbajdzsánban az augusztusban szerződtetett Skribek Alen először volt eredményes a Neftciben, és két percen belül, a 64. és a 66. perc között rögtön kétszer is betalált a Safa ellen 4–1-re megnyert bajnokin, ez volt a negyedik meccse az azeri élvonalban, kezdőként az első. Előbb egy lecsorgó labdát lőtt hat méterről, becsúszva a léc alá, majd egy jobbról jövő labdát lőtt közelről a kapuba a hosszú oldalon üresen érkezve.

SKRIBEK DUPLÁJA KÉT PERCEN BELÜL

Skribek klubja egy zenés videót is összevágott a két gólból

Az AEK Athén kapcsán már túlzás nélkül beszélhetünk menetrend szerint érkező Varga Barnabás-gólokról. Az egy héttel korábban két meccsen három gólt szerző csatár ezúttal az Arisz elleni 5–0 alkalmával talált be kétszer: előbb egy kipattanót lőtt a kapuba, majd megszerezte idénybeli második fejes gólját. Összességében már hat gólnál jár ebben az idényben, hat tétmeccsen. Az AEK másik magyarja, Vitális Milán pedig az első görögországi gólpasszát jegyezte a harmadik meccsén: nagyszerű alakítás volt a középpályástól, ahogy fejjel maga elé tette a labdát, és elindította a támadást, majd egy kényszerítő után helyzetbe hozta a gólszerző Aboubakary Koitát.

VARGA BARNABÁS GÓLJAI

VITÁLIS MILÁN ALAKÍTÁSA ÉS GÓLPASSZA

A duplázók mellett szombaton a cseh élvonalbeli SK Sigmában Baráth Péter jobb lábbal, középről lőtt nagy gólt, azzal szerzett vezetést csapata a 3–0-ra megnyert meccsen, a Bohemians ellen. A válogatott középpályás egy gólpasszt is adott a mérkőzésen, így hét meccs után három gólnál és egy gólpassznál tart a cseh élvonalban, ebben az idényben.

BARÁTH PÉTER NAGYSZERŰ LÖVÉSSEL SZERZETT VEZETÉST CSAPATÁNAK

Eppel Márton is szombaton talált be a román élvonalban (közelről lőtt a kapuba egy jobb oldali beadásból), de az FK Csíkszereda 5–1-re kikapott az UTA Arad vendégeként. A csatár két forduló alatt a harmadik gólját szerezte ebben az idényben, a gólpasszt Czékus Ádám adta. Eppel ezt megelőzően egy fejesből a hétközi kupameccsen is gólt ért el és azon a meccsen is gólpasszt adott Czékus.

EPPEL-GÓL CZÉKUS BEADÁSÁBÓL A BAJNOKSÁGBAN

EPPEL FEJES GÓLJA A ROMÁN KUPÁBAN

A szombati magyaros gólzáport megelőzően szerdán is láthattunk gólt magyar válogatott játékostól, méghozzá az angol másodosztályú West Bromban ebben az idényben először eredményes Callum Stylestól, aki a Charlton Athletic elleni 1–1-es meccsen a szöglet után kifejelt labdát egy átvétel után 14 méterről lőtte nagy erővel a léc alá.

STYLES BOMBÁJA AZ ANGOL MÁSODOSZTÁLYBAN

A hét zárásaként vasárnap ketten szereztek gólt. A belga élvonalban Átrok Zalán állította be a 0–2-es végeredményt a Kortrijk–Zulte-Waregem meccsen (egy jobb oldali beadásból, közelről lőtt a hosszúba), ez volt az ötödik belga bajnokiján a harmadik gólja a nyáron az MTK-tól igazolt támadónak.

ÁTROK ZALÁN REMEKÜL ÉRKEZETT ÉS LŐTT

A román másodosztályban, a CSM Olimpiában pedig először talált be ebben az idényben Vida Kristopher, a temesvári Poli elleni 1–1-es meccsen 11-esből volt eredményes.

SZATMÁRNÉMETIBEN VIDA ÉRTÉKESÍTETT 11-ESÉVEL INDULT A POLI ELLENI MECCS

Az első és másodosztályban játszó magyar légiósok, válogatott játékosok múlt heti szereplése:

AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Sumqayit–Qarabag 0–1

Qarabag: Várkonyi Bence végig a pályán volt.

CIPRUS

Cyprus League

Omonia Nicosia–Omonia Aradippu 0–0

Omonia Nicosia: Loic Negót a 71. percben lecserélték.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Sonderjyske 3–1

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos a kispadon ült, Németh Hunor nem volt a keretben.

FINNORSZÁG

Veikkausliga

Mariehamm–Jaro 2–0

Jaro: Kocsis Gergő végig a pályán volt.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Dijon–Saint-Étienne 2–3

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Jong AZ–Jong Utrecht 2–1

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Sirius–Malmö 0–1

Sirius: Vancsa Zalán az 55. percben állt be.

SZEPTEMBER 1., KEDD

ANGLIA

Championship

Lincoln City–Blackburn Rovers 0–0

Blackburn: Tóth Balázs nem volt a keretben.

Portsmouth–Derby County 0–2

Portsmouth: Kosznovszky Márk nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Lengyel Kupa, 2. forduló

Siarka Tarnobrzeg–Zaglebie Lubin 3–2

Zaglebie: Szabó Levente nem volt a keretben.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Sepsi OSK–CFR 1–3

Sepsi: Sigér Dávid nem volt a keretben.

SZEPTEMBER 2., SZERDA

ANGLIA

Championship

West Bromwich Albion–Charlton Athletic 1–1

WBA: Callum Styles végigjátszotta a meccset, az 59. percben gólt szerzett.

AUSZTRIA

Bundesliga

Salzburg–SK Rapid 5–1

Salzburg: Redzic Damir nem volt ott a keretben.

SK Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset.

GÖRÖGORSZÁG

Görög Kupa, alapszakasz

AEK Athén–Hriszupolisz 2–0

AEK Athén: Varga Barnabás nem volt ott a keretben, Vitális Milán nem állt be csereként.

IRÁN

Persian Gulf Pro League

Eszteglal–Perszepolisz 1–1

Perszepolisz: Gera Dániel nem volt ott a keretben.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Gloria Bistrita–Csíkszereda 0–2

Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, 2. forduló

Fülek–Besztercebánya 0–2

Besztercebánya: Szánthó Regő nem állt be.

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

CIPRUS

Szuperkupa

Omonia Nicosia–Pafosz 0–1

Omonia Nicosia: Loic Nego kispados volt.

DÁNIA

Superliga

FC Köbenhavn–Nordsjaelland 2–0

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem került be a meccskeretbe.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Raków Czestochowa–Górnik Zabrze 1–2

Raków: Molnár Ádin kispados volt.

Lengyel Kupa, 2. forduló

Slask Wroclaw–Pogon Szczecin 2–1

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Román Kupa, csoportkör

Poli Temesvár–Rapid Bucuresti 0–2

Temesvár: Huszti András kezdett, a szünetben lecserélték.

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

ANGLIA

Premier League

Ipswich Town–Liverpool 0–2

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést, előbbi az 57. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÉNIA

Prva liga

Nafta Lendva–Radomolje 3–1

Nafta: Dragóner Áron végig a pályán volt, Keresztes Noel és Németh Ervin nem volt a meccskeretben, Vidnyánszky Mátyás a szünetben állt be.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Basaksehir–Galatasaray 2–3

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 63. percben tizenegyest érően szabálytalankodott és sárga lapot kapott.

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Newcastle United–AFC Bournemouth 2–2

Bournemouth: Tóth Alex nem volt a keret tagja. (Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy Tóth Alex a mérkőzést megelőzően bekerült a Bournemouth Európa-liga-keretébe.)

Championship

Preston North End–Blackburn Rovers 2–1

Blackburn: Tóth Balázs nem volt a keret tagja.

West Bromwich Albion–Watford 1–0

WBA: Callum Styles végigjátszotta a találkozót.

Portsmouth–Cardiff City 2–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk sérülés miatt nem volt a keret tagja.

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, 2. forduló

Austria Klagenfurt–SK Rapid 2–5

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Neftci–Safa Baku 4–1

Neftci: Skribek Alen kezdőként 81 percet játszott, a 64. és a 66. percben is gólt szerzett.

BELGIUM

Jupiler League

Mechelen–Westerlo 0–4

Westerlo: Balogh Botond kispados volt.

St. Truiden–La Louviere 4–0

La Louviere: Gruber Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Kovács Mátyás a 74. percben állt be csereként.

Challenger Pro League (II. osztály)

FC Bruges II–Eupen 0–1

FC Bruges II: Ostoici Stefan nem volt a keret tagja.

BULGÁRIA

Parva Liga

Szpartak Várna–CSZKA Szófia 1–1

Várna: Major Sámuel kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

CIPRUS

Cyprus League

Apollon–Anorthoszisz 3–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdőként végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Bohemians 3–0

Sigma: Baráth Péter végig a pályán volt, a 8. percben ő szerezte csapata első gólját.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

Inter Miami–Atlanta United 2–2

Inter Miami: Pintér Dániel csereként beállva egy percet játszott

Toronto–Chicago Fire 4–4

Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a meccset, a 90+2. percben gólpasszt adott

Los Angeles Galaxy–New England Revolution 2–1

New England Revolution: Gazdag Dániel a 75. percben állt be csereként

FRANCIAORSZÁG

Ligue 2 (II. osztály)

Saint-Étienne–Montpellier 3–1

Saint-Étienne: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést

GÖRÖGORSZÁG

SUPER LINGA, 3. FORDULÓ

AEK Athén–Arisz 5–0 (1–0)

AEK: Varga Barnabás két gólt szerzett, a 80. percben lecserélték, a végig játszó Vitális Milán gólpasszt adott.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Dordrecht–Jong AZ 3–6

AZ: Kovács Bendegúz kezdőként hatvan percet játszott, ő szerezte csapata első és harmadik gólját.

HORVÁTORSZÁG

HNL

Rijeka–NK Osijek 4–1

Osijek: Bakti Balázs kispados volt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Werder Bremen–RB Leipzig 3–1

Leipzig: Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést.

Bayer Leverkusen–Union Berlin 4–0

Union: Schäfer András a 79. percben állt be csereként.

2. Bundesliga (II. osztály)

Wolfsburg–Cottbus 4–4

Wolfsburg: Dárdai Bence nem volt a keret tagja.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Estrela–Famalicao 2–2

Famalicao: Szűcs Tamás kispados volt.

Marítimo–Benfica 0–3

Marítimo: Szalai Gábor kispados volt.

ROMÁNIA

Superliga

FC Botosani–Sepsi OSK 5–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott.

UTA Arad–FK Csíkszereda 5–1

Csíkszereda: Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szabó Alex és Eppel Márton végig a pályán volt, utóbbi gólt szerzett, Horváth Artúr kezdőként 62 percet játszott, Czékus Ádám váltotta, aki gólpasszt adott, Tajti Mátyás a 72. percben állt be, Szalay Szabolcsot a 79. percben cserélték be, Magyar Zsolt kispados volt, Ódor Máté az eltiltását töltötte.

Liga 2 (II. osztály)

ASA Marosvásárhely–Metaloglobus 3–2

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végig a pályán volt, Kocsis Bence a 79. percben állt be.

Unirea Slobozia–CS Dinamo Bucuresti 8–0

Unirea Slobozia: Bobál Gergely kezdőként egy félidőt játszott, a 3. percben gólpasszt adott.

SPANYOLORSZÁG

La Liga

Villarreal–Deportivo La Coruna 2–3

Villarreal: Gulácsi Péter kispados volt.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Vasteras–Sirius 0–1

Sirius: Vancsa Zalán kezdőként 76 percet játszott.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Dunaszerdahelyi AC–Slovan Bratislava 2–0

DAC: Tuboly Máté nem volt a keretben

2. liga (II. osztály)

Nagybiccse–Somorja 1–2

Somorja: Tóth Dániel nem volt a keret tagja.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Erzurumspor–Konyaspor 1–0

Konyaspor: Tóth Rajmund a szünetben állt be.

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Osztrák Kupa, 2. forduló

St. Pölten–Salzburg 0–3

Salzburg: Redzic Damir nem volt a keret tagja.

Vorwarts Steyr–Hartberg 0–4

Hartberg: Pécsi Ármin végigjátszotta a mérkőzést.

AZERBAJDZSÁN

Premier League

Qarabag–Araz 3–2

Qarabag: Várkonyi Bence végigjátszotta a találkozót.

BELGIUM

Jupiler League

Kortrijk–Zulte-Waregem 0–2

Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként, a 95. percben az ő góljával alakult ki a végeredmény.

CIPRUS

Cyprus League

Nea Szalamina–AEK Larnaca 1–4

Nea Szalamina: Kovács Dániel végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Hradec Králové–Sparta Praha 2–1

Sparta Praha: Hegyi Krisztián és Vitályos Viktor is végigjátszotta a mérkőzést.

DÁNIA

Superliga

Odense–FC Köbenhavn 0–5

FC Köbenhavn: Markgráf Ákos végigjátszotta a mérkőzést, Németh Hunor nem volt a keret tagja.

HOLLANDIA

Eredivisie

Groningen–Twente 2–2

Groningen: Csinger Márk kezdőként 60 percet játszott.

Heerenveen–AZ 2–3

AZ: Kovács Bendegúz kispados volt.

ADO Den Haag–Fortuna Sittard 2–3

Den Haag: Bárány Donát sérült.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Lech Poznan–Raków Czestochowa 1–0

Raków: Molnár Ádin a 79. percben állt be csereként.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Magdeburg 2–1

Hertha: Dárdai Márton a 86. percben állt be csereként.

Greuther Fürth–Heidenheim 0–1

Fürth: Keresztes Krisztián kezdőként 84 percet töltött a pályán.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Santa Clara–Rio Ave 4–0

Rio Ave: Nikitscher Tamás kezdőként végigjátszotta a találkozót.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály)

CSM Olimpia–Poli Temesvár 1–1

Szatmárnémeti: Vida Kristopher végig a pályán volt, ő szerezte a hazaiak gólját.

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

La Liga 2 (II. osztály)

Almería–Cádiz 3–2

Almería: Yaakobishvili Áron kispados volt.

SZERBIA

Szuperliga

Vojvodina–Zemun 2–1

Vojvodina: Szűcs Kornél végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

Niké Liga

Kassa–Besztercebánya 3–1

Besztercebánya: Szánthó Regő nem volt a keret tagja.

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ

CIPRUS

Cyprus League

19.00: Arisz–Omonia Nicosia

Arisz: Szakos Bence

Omonia Nicosia: Loic Nego

IRÁN

Persian Gulf Pro League

17.30: Perszepolisz–Zob Ahan

Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

18.00: Wieczysta Krakow–Zaglebie Lubin

Zaglebie: Szabó Levente

20.30: Pogon Szczecin–Wisla Plock

Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

19.00: Rizespor–Alanyaspor

Rizespor: Mocsi Attila