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A Leipzig sportigazgatója elmondta, miért esett el Willi Orbán a csaknem 4.7 milliárd forintos szaúdi szerződéstől

V. J.V. J.
2026.09.06. 15:52
Fotó: Getty Images
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légiósok RB Leipzig Willi Orbán
Az RB Leipzig sportigazgatója, Marcel Schäfer szerint elsősorban sportszakmai okok miatt hiúsult meg a lipcseiek kötelékébe tartózó Willi Orbán nyári klubváltása – a magyar válogatott hátvéd ugyanakkor jövő nyáron már szabadon dönthet a folytatásról – derül ki az RBLive cikkéből.

Willi Orbán júliusban közel járt ahhoz, hogy tizenegy év után elhagyja az RB Leipziget, a lipcsei klub azonban végül nem járult hozzá távozásához. A hátvéd a Sky Sport szerint két évre írt volna alá a szaúdi Al-Dirijához – összesen 15 millió dolláros, azaz mintegy 4.7 milliár forintos fizetésért.

„Willire alapemberként számítunk, főleg, hogy három versenysorozatban is érdekeltek vagyunk” – idézte Marcel Schäfer sportigazgatót az RBLive. 

Orbán posztjára nyáron vetélytársat igazolt a Leipzig: megszerezték a Reims 21 esztendős hátvédjét, Abdoul Konét. A francia U20-as válogatott játékos vállízületi sérüléssel kezdte lipcsei karrierjét. Gyorsan felépült, ám a csapatba kerülésért csak a Bundesliga és a Német Kupa-mérkőzések kapcsán küzdhet meg Orbánnal.

AZ UEFA előírásai szerint a nemzetközi kupákban – így a Bajnokok Ligájában is – a csapatok legfeljebb 25 játékost nevezhetnek az A-keretükbe, ebből négy saját nevelésű kell legyen. Az RB Leipzig csak egy ilyen labdarúgót tud benevezni, így az A-listája csak 22 fős – Abdoul Koné pedig végül nem került közéjük. Ebből kifolyólag a BL-alapszakasz nyolc meccsén biztosan nem játszhat.

Marcel Schäfer elmondása szerint a magyar védő kitűnő hozzáállással fogadta, hogy klubváltása meghiúsult és továbbra is elkötelezett játékosa a klubnak – ám ez nem jelenti azt, hogy hosszú távon is biztos helye van a csapatban. Willi Orbán szerződése jövő nyárig érvényes, a klub pedig egyelőre nem tárgyalt ennek meghosszabbításáról. Schäfer jelezte: szeretnének egyeztetni a rutinos védővel. A 2027–2028-as idényre ugyanakkor Orbán mellett Koné, Lukas Klostermann és a kölcsönből visszatérő Lutsharel Geertruida is bevethető lesz ugyanazon a poszton.

„Négyen egy kicsit sokan lennének” – fogalmazott Schäfer.

„Ha egy kétéves szerződésről lenne szó opcióval, nem utasítanám vissza – fogalmazott Willi Orbán az RBLive-nak. – Nagyon jól érzem magam a klubnál, de természetesen minden ajánlatot meghallgatok.”

 

légiósok RB Leipzig Willi Orbán
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