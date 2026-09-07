Heti légiósprogram: BL-rajt hét magyar labdarúgóval

SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Pafosz–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk
19.00: Arisz–Omonia Nicosia
Arisz: Szakos Bence
Omonia Nicosia: Loic Nego
IRÁN
Persian Gulf Pro League
17.30: Perszepolisz–Zob Ahan
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Wieczysta Krakow–Zaglebie Lubin
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Pogon Szczecin–Wisla Plock
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Rizespor–Alanyaspor
Rizespor: Mocsi Attila
SZEPTEMBER 8., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
18.45: AEK Athén (görög)–Linzer ASK (osztrák)
AEK: Varga Barnabás, Vitális Milán
21.00: Borussia Dortmund (német)–Villarreal (spanyol)
Villarreal: Gulácsi Péter
ANGLIA
Ligakupa, 3. forduló
20.45: AFC Bournemouth–Lincoln City
Bournemouth: Tóth Alex
Championship
20.45: Blackburn Rovers–Sheffield United
Blackburn: Tóth Balázs
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
17.00: Ilves–Jaro
Jaro: Kocsis Gergő
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, 2. forduló
16.30: Récse–Somorja
Somorja: Tóth Dániel
SZEPTEMBER 9., SZERDA
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
21.00: Liverpool FC (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
21.00: Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török)
Galatasaray: Sallai Roland
ANGLIA
Championship
20.45: Derby County–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
CSEHORSZÁG
Cseh Kupa, 4. forduló
18.00: Prostejov–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
19.00: Zizkov–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 1.30: Toronto FC–Nashville SC
Toronto: Sallói Dániel
Csütörtök, 2.00: New York City–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
Csütörtök, 2.30: Chicago Fire–Inter Miami
Miami: Pintér Dániel
HORVÁTORSZÁG
Horvát Kupa, 2. forduló
16.30: Segesta–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
BAJNOKOK LIGÁJA
Ligaszakasz
21.00: Como (olasz)–RB Leipzig (német)
Leipzig: Willi Orbán
SZEPTEMBER 11., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Ried–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.30: Imisli–Neftci
Neftci: Skribek Alen
CIPRUS
Cyprus League
19.00: AEL Limassol–Nea Szalamina
Nea Szalamina: Kovács Dániel
DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Horsens
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
20.00: AZ–Willem II Tilburg
AZ: Kovács Bendegúz
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Heracles–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Raków Czestochowa–Motor Lublin
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
20.30: Union Berlin–Schalke 04
Union: Schäfer András
ROMÁNIA
Superliga
20.00: Csíkszereda–Dinamo Bucuresti
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SZLOVÉNIA
Prva liga
20.15: Grosuplje–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
SZEPTEMBER 12., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Liverpool FC–Fulham
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
16.00: AFC Bournemouth–Brentford
Bournemouth: Tóth Alex
Championship
13.30: West Bromwich Albion–Queens Park Rangers
WBA: Callum Styles
16.00: Charlton Athletic–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn Rovers–Millwall
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Wolfsberger AC–SK Rapid
SK Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Jupiler League
18.15: Westerlo–Standard Liege
Westerlo: Balogh Botond
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Anorthoszisz–APOEL
Anorthoszisz: Kiss Tamás
19.00: Omonia Nicosia–Apollon
Omonia Nicosia: Loic Nego
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Sparta Praha–Jablonec
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Vasárnap, 1.30: Orlando City–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Nashville SC
Miami: Pintér Dániel
FINNORSZÁG
Veikkausliiga, alsóház
18.00: Jaro–SJK
Jaro: Kocsis Gergő
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Dunkerque–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Twente–Den Haag
Den Haag: Bárány Donát
18.45: Go Ahead Eagles–Groningen
Groningen: Csinger Márk
HORVÁTORSZÁG
HNL
17.00: NK Osijek–Dinamo Zagreb
Osijek: Bakti Balázs
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
20.15: Zaglebie Lubin–GKS Katowice
Zaglebie: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: VfL Bochum–Greuther Fürth
Fürth: Keresztes Krisztián
20.30: St. Pauli–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Sepsi OSK–CFR
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Afumati–ASA Marosvásárhely
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Poli Temesvár–Stefanesti
Temesvár: Huszti András
11.30: Metaloglobus–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
21.00: Córdoba–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Trencsén–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
18.00: Besztercebánya–Szakolca
Besztercebánya: Szánthó Regő
2. liga (II. osztály)
16.00: Somorja–Galánta
Somorja: Tóth Dániel
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
16.00: Eyüpspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
19.00: Konyaspor–Trabzonspor
Konyaspor: Tóth Rajmund
SZEPTEMBER 13., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Tirol–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Zira–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler League
18.30: Zulte-Waregem–Charleroi
Waregem: Átrok Zalán
19.15: La Louviére–Kortrijk
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: RFC Liege–FC Bruges II
FC Bruges II: Ostoici Stefan
BULGÁRIA
Parva Liga
14.15: Szlavia Szófia–Szpartak Várna
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Olympiakosz Nicosia–Omonia Május 29.
Olympiakosz: Tamás Márk
CSEHORSZÁG
Chance Liga
15.00: Plzen–Sigma Olomouc
Sigma: Baráth Péter
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
23.30: Chicago Fire–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.00: Aszterasz Tripolisz–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
IRÁN
Persian Gulf Pro League
17.30: Hejbar Horamabad–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Pogon Szczecin–Wieczysta Kraków
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: RB Leipzig–Hamburger SV
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Osnabrück–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Sporting CP
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
12.00: Metalul Buzau–Unirea Slobozia
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
SZERBIA
Szuperliga
21.00: Partizan Beograd–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
19.00: Galatasaray–Kocaelispor
Galatasaray: Sallai Roland
SZEPTEMBER 14., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
19.00: Kraszava–Arisz Limasszol
Arisz: Szakos Bence
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: PSV II–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.45: Rio Ave–Estrela
Rio Ave: Nikitscher Tamás
21.15: Moreirense–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Real Betis
Villarreal: Gulácsi Péter
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
19.00: Sirius–Degerfors
Sirius: Vancsa Zalán