Nemzeti Sportrádió

FIFA: a belga szövetség nem támogatja Infantinót az elnökválasztáson

2026.09.07. 15:31
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Infantino a belgák támogatására biztosan nem számíthat (Fotó: Getty Images)
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FIFA Belga Labdarúgó-szövetség Pascale Van Damme elnökválasztás bojkott Gianni Infantino
A Belga Labdarúgó-szövetség bejelentette, hogy nem támogatja a nemzetközi szövetség (FIFA) jelenlegi vezetőjét, Gianni Infantinót, a szervezet jövő évi elnökválasztásán.

Nem támogatja Gianni Infantino FIFA-elnök újraválasztását a Belga Labdarúgó-szövetség. A szervezet hivatalos közleménye szerint döntésük egyik legfontosabb oka a FIFA-n belüli átláthatóság hiánya, illetve az, ahogyan a szervezet kezelte az amerikai Folarin Balogun eltiltását a nyári világbajnokságon.

Utóbbi ügynek éppen a belgák voltak a kárvallottjai: a társházigazda amerikaiak játékosának piros lap miatt egy mérkőzésre szóló automatikus eltiltását a FIFA felfüggesztette azt követően, hogy Infantino találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A nemzetközi felháborodást követően Infantino védelmébe vette a FIFA illetékes bizottságait, jelezve, hogy az általa vezetett szervezet igazságszolgáltatási ügymenete független, a testületek önállóan döntenek és a fegyelmi bizottság határozatait azok kihirdetésekor szokta elolvasni.

A vb-nyolcaddöntőt végül a belgák ettől függetlenül nagyon simán, 4–1-re nyerték. Pascale Van Damme, a szövetség elnöke most kiemelte, az eset után két hónappal sem kaptak még hivatalos magyarázatot az ügyről, egyúttal kérvényezték, hogy a FIFA az október közepén esedékes ülésén vegye fel a napirendi pontok közé az esetet.

Meeting - 50th UEFA Ordinary Congress
 

A belga szövetség kitért az Infantino-tervre is, amelynek értelmében az elnök magánbefektetőknek értékesítette volna a vb és más FIFA-tornák közvetítési és egyéb jogait. A heves tiltakozások, bojkottfenyegetések hatására a FIFA vezetője végül visszavonta javaslatát.

Infantino újraindulásának ötletét határozottan ellenezte az európai (UEFA), az ázsiai (AFC), az Észak- és Közép-Amerikát, valamint a Karib-térséget lefedő (CONCACAF), továbbá a dél-amerikai (CONMEBOL) szövetség, ráadásul a FIFA-n belül is több meghatározó vezető elhatárolódott tőle. Számos szövetség jelezte, hogy jövőre nem támogatja Infantino mandátumának meghosszabbítását. Ugyanakkor az afrikai országok jelentős része, valamint hat ázsiai ország az elnök mellett foglalt állást.

Közben megszakította együttműködését Infantinóval a főtanácsadója, Carlos Cordeiro, majd a válság tovább mélyült a nyilvánosság előtt szintén kritikusan fogalmazó Kevin Lamour operatív igazgató távozásával, ami Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke szerint az utolsó csepp volt a pohárban. Az MLSZ első embere - aki a nyolc FIFA-alelnök egyike, és tagja a tanácsnak - közölte, hogy visszavonja támogatását Infantinótól.

Újraválasztása esetén Infantino a negyedik ciklusát kezdené meg, újabb megbízatása 2031-ig tartana.

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FIFA Belga Labdarúgó-szövetség Pascale Van Damme elnökválasztás bojkott Gianni Infantino
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