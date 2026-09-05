Nemzeti Sportrádió

A DAC legyőzte a Slovant

2026.09.05. 23:59
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A DAC nyerte a rangadót (Fotó: Duducz Tibor)
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légiósok DAC Slovan Bratislava szlovák bajnokság
A szlovák labdarúgó Niké Liga 7. fordulójának csúcsrangadóján a DAC 2–0-ra legyőzte a Slovan Bratislavát. A sárga-kékek 498 nap után szerezték meg ismét az égszínkékek skalpját és továbbra is vezetik a bajnokságot.

Lehet akármilyen a helyzet a tabellán, a pozsonyi csapat dunaszerdahelyi látogatása mindig nagy esemény a Csallóközben. Így nem csoda, hogy nemcsak Szlovákia valamennyi magyarlakta vidékéről, hanem az anyaországból is jöttek szurkolók.

A mostani találkozóra mindkét csapat remek formában érkezett. A DAC öt forduló után a Niké Liga egyetlen olyan együttese volt, amely még nem szenvedett vereséget, 17–2-es gólkülönbsége pedig a pontvadászat legjobbja. A Slovan ugyan legutóbb alulmaradt Nagymihályban, előtte azonban négyszer győzött a bajnokságban, ami pedig számára a legfontosabb: bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.

Hosszú idő után megtelt a hazai B-közép, a Slovan-drukkerek pedig felvásárolták az összes jegyet a saját szektorukba.

Ünnepélyes volt a felvezetés: Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere énekelte el a Nélküledet, amely az évek során a DAC klubhimnuszává nőtte ki magát. „Természetesen” a Slovan-drukkerek a teljes dal alatt k.rvamagyaroztak.

Remek volt a hangulat a MOL Arénában, ahol ezúttal 8510-en váltottak jegyet. A sárga-kék szurkolótábor egy vicces drapival üdvözölte az égszínkékeket: Hókuszpók sárga-kék sállal a nyakában lógatott a kezeiben két Slovan-címeres törpöt, alattuk pedig a felirat: „Folyton ezek az átkozott törpök”.

 

Jó volt a meccs. Mindkét csapat offenzívan játszott, így jöttek a lehetőségek is. Látható volt, hogy a hazaiak az Ammar Ramadan, George Gagua, Matej Trusa hármas csatárjátékára építettek. Mindhárom említett játékos gólt is szerezhetett volna az első félidőben.

A dunaszerdahelyiek két kecsegtető szabadrúgást is kiharcoltak. Az elsőnél Ammar Ramadan lövése megpattant a sorfalon, és éppen csak elkerülte a kaput. Majd Samsindin Ouro löketét fogta Dominik Takác kapus. Az első félidei statisztika is hazai fölényt mutatott: a lövések száma 11–2 volt, kapura azonban csak 1–0.

Közvetlenül a szünet előtt magyargyalázástól volt hangos a dunaszerdahelyi stadion, s még a Ferencvárost is szájukra vették az fővárosi drukkerek.

A második félidő egy tipikus Ammar Ramadan-lövéssel kezdődött, amely pár centiméterrel suhant el a bal sarok mellett. Mi maradt ki a 66. percben! Zan Trontelj átadása után a szír játékos estében, kapásból a felső léc és a kapufa találkozását találta telibe. Ha bement volna, tuti az év gólját láttuk volna.

Ugyan egy ideig bosszankodtak a hazai szurkolók, de csak a 78. percig. Ammar Ramadan kapott labdát a bal szélen, a begurítását Matej Trusa még elvétette, azonban a csereember Alioune Sylla bekotorta a labdát a kapuba.

Az utolsó perc elején nagyot védett a a dunaszerdahelyi kapus, Fillipe, aki Danilo Ihnatenko bombáját ütötte ki. A ráadás harmadik percében eljött a „kánaán” a MOL Arénában, amikor Abdoulaye Gueye is betalált a pozsonyi kapuba. 

Továbbra is nyeretlen a Komárom, amely hazai pályán csupán gól nélküli döntetlent ért el a Szakolca ellen. A hazaiak az első félidőben ugyan gólt szereztek, de VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették a játékvezetők a találatot. A második félidőben pedig a lilák 2310 néző előtt büntetőt hibáztak, Simon Smehyl gyenge lövését védte a vendégek kapusa. A Komárom maradt a tizedik helyen.

SZLOVÁKIA
Niké Liga, 7. forduló
DAC–Slovan 2–0
A hazaiaknál Tuboly Máté nem volt a keretben.
Komárom–Szakolca 0–0
A hazaiaknál Mitring Zsombor kispados volt.

 

 

légiósok DAC Slovan Bratislava szlovák bajnokság
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