Átrok Zalán ismét gólt szerzett a belga Zulte Waregemben

A liga honlapja szerint a júliusban igazolt szélső a 66. percben lépett pályára és a 95. percben ő állította be a végeredményt. Csapata a 62. perctől emberelőnyben futballozott. Átrok – aki Magyarországon a Budapest Honvéd, a Kozármisleny és az MTK futballistája volt – harmadszor volt eredményes a Jupiler League-ben, a Waregem pedig öt forduló után a tabella ötödik helyén áll.

BELGIUM

Jupiler League

Kortrijk–Zulte Waregem 0–2

Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként, a 95. percben az ő góljával alakult ki a végeredmény.