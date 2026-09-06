Átrok Zalán ismét gólt szerzett a belga Zulte Waregemben

Átrok Zalán góllal járult hozzá a Zulte Waregem 2–0-s győzelméhez a KV Kortrijk otthonában a belga labdarúgó-bajnokság vasárnapi játéknapján.
A liga honlapja szerint a júliusban igazolt szélső a 66. percben lépett pályára és a 95. percben ő állította be a végeredményt. Csapata a 62. perctől emberelőnyben futballozott. Átrok – aki Magyarországon a Budapest Honvéd, a Kozármisleny és az MTK futballistája volt – harmadszor volt eredményes a Jupiler League-ben, a Waregem pedig öt forduló után a tabella ötödik helyén áll.
BELGIUM
Jupiler League
Kortrijk–Zulte Waregem 0–2
Waregem: Átrok Zalán a 66. percben állt be csereként, a 95. percben az ő góljával alakult ki a végeredmény.
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