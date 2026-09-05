Schäfer százados lett, de komoly zakót kapott Leverkusenben az Union Berlin

BAYER LEVERKUSEN–UNION BERLIN

Még meg sem találták helyüket a pályán a berlini játékosok, amikor Mauro Lustrinelli meccsterve mehetett is a levesbe: a hazaiak ugyanis már az első percben betaláltak, Ezequiel Fernández közelről volt eredményes. A kapott gól alaposan megfogta a vendégeket, akik nem tudták összeszedni magukat, a Leverkusen ezzel szemben a játékrész derekán újabb gólt szerzett, Facundo Medina fejjel vette be Ronnow kapuját. A szünetben az Union mestere nem vátoztatott, ez pedig percekkel később visszaütött, Patrick Schick ugyanis már a 48. percben gólra váltotta Quansah centerezését, s már a harmadik tétmeccsén volt eredményes. Az Union a továbbiakban sem találta magát, s ezt kihasználta a Leverkusen, a 66. percben Schick passzából Ibrahim Maza is betalált, eloszlatva a berliniek utolsó reményét is. A 79. percben vendég oldalon beszállt a 100. Bundesliga-meccsét kikipáló Schäfer András is, de az eredmény már nem változott – a Leverkusen rendkívül sima győzelmet könyvelhetett el. 4–0

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH–ELVERSBERG

Hugo Bolin fejese már a 11. percben előnybe hozta a hazaiakat, majd a játékrész derekán David Mokwa egyedül vitt végig egy elversbergi kontrát, s hidegvérrel egalizált. Ezzel együtt a Gladbach vonulhatott előnyben szünetre, a 44. percben ugyanis Bolin fejezte be csapata ellentámadását.

A fordulás után a vendégek bátran mentek az egyenlítésért, de ez az 56. percben visszaütött, a hazaiak újabb kontráját Joe Scally váltotta gólra. Ezzel együtt nem nyugodhatott meg a hazai együttes, egy kapushibát követően ugyanis Maurice Krattenmacher volt a leggyorsabb, így ismét csak egy gól volt a vendégek hátránya. A bátor elversbergi játék végül további csavarokat hozott a meccsbe: a 80. percben Felix Keidel egy bődületes szabadrúgásgóllal egyenlített, majd a ráadásban Krattenmacher második találatával mindhárom pontot elvitte a Borussia Parkból az újonc, amely így két forduló után hibátlan mérleggel áll. 3–4

PADERBORN–FREIBURG

Kiegyenlített meccset játszott egymással a Paderborn és a Freiburg, de gólt csak a vendégek szereztek Maximilian Eggestein megpattanó lövésével – ez végül elég is volt Julian Schuster gárdájának a sikerhez. 0–1

WERDER BREMEN–RB LEIPZIG

Nem fogott ki jó napot a Willi Orbánt a kezdőbe nevező Leipzig Brémában, a hazaiak kivételes helyzetkihasználással tettek szert háromgólos előnyre (többek között a 15 méterről gólt fejelő Niclas Füllkrug is eredményes volt) úgy, hogy az xG-érték alapján egy találatot sem kellett volna szerezniük. A lipcsei támadójáték a ráadásban ugyan nagy sokára gólt hozott, de Ridle Baku találata csak szépségtapasznak volt jó. 3–1

HOFFENHEIM–BORUSSIA DORTMUND

Kissé váratlanul kétgólos előnyre tett szert a Hoffenheim a BVB ellen, a szünet előtt Leon Avdullahu, a fordulás után pedig Tim Lemperle volt eredményes. A vendégek ezzel együtt hamar összekapták magukat, s öt perc alatt kiegyenlítettek Serhou Guirassy és Fábio Silva góljaival. A meccs hajrájában a fordítás is összejött a sárga-feketéknek, a debütáló Nwaneri centerezése ugyanis Albian Hajdariról pattant a saját kapujába. 2–3

NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Union Berlin 4–0 (E. Palaxios 1., Medina 28., Schick 48., Maza 66.)

Mönchengladbach–Elversberg 3–4 (Bolin 11., 44., Scally 56., ill. Mokwa 29., Krattenmacher 66., 90+2., Keidel 80.)

Paderborn–Freiburg 0–1 (Eggestein 26.)

Werder Bremen–RB Leipzig 3–1 (Dinkci 4., Füllkrug 68., Grüll 80., ill. Baku 90+5.)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–3 (Avdullahu 45., Lempele 54., ill. Guirassy 61., F. Silva 66., Hajdari 86. – öngól)

Később

18.30: Schalke–Bayern München (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Hamburg–Mainz (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Augsburg (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

VfB Stuttgart–1. FC Köln 4–1 (El-Hanusz 39., Prömel 60., Demirovic 75., Vagnoman 90., ill. Bülter 81.)