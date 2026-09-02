Nemzeti Sportrádió

Román Kupa: Czékus-gólpasszal és Eppel-góllal nyert a Csíkszereda

B. M.B. M.
2026.09.02. 19:20
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Eppel Márton góllal vette ki a részét a győzelemből (Fotó: FK Csíkszereda)
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Czékus Ádám FK Csíkszereda Eppel Márton Román Kupa
A bajnokságban hét forduló alatt csak egy pontot szerző FK Csíkszereda második mérkőzését is megnyerte a Román Kupa idei kiírásában, a székelyföldi csapat a félidők hajrájában szerzett gólokkal nyert Besztercén.

 

A második ligás hazai csapat ellen elsősorban Stahl Albert gyorsaságára épített Szabó István vezetőedző együttese, a jobbszélső pedig egy kimaradt egyéni akció után második nagy helyzetét már kihasználta, a léc alá fejelve Czékus Ádám beadását. A második félidőben már jobbára csak előnyét védte az FK, miközben a Gloria átlövései sorra elkerülték Karácsony Márk kapuját – a csíki hálóőrnek csak egyszer kellett védenie. A végén pedig végigvittek egy kontrát a vendégek, és Razvan Trif erős lövését hiába védte a besztercei kapus, Eppel Márton a hálóba fejelte a kipattanó labdát.

A FK a második fordulóban azzal a szintén másodosztályú Nagyváraddal játszik október végén hazai pályán, amelynek a mérkőzés előtt átengedte szlovákiai csatárát, Jozef Dolnyt (két év alatt 56 találkozón 18 gól csíkszeredai színekben), majd december első napjaiban a FCSB ellen, idegenben zárja a csoportkört. 

ROMÁN KUPA
CSOPORTKÖR, ELSŐ FORDULÓ
Gloria Beszterce–FK Csíkszereda 0–2 (Stahl 42., Eppel 89.)
Csíkszereda: Hegedűs János és Szabó Alex végigjátszotta a találkozót, Czékus Ádám kezdett, gólpasszt adott, majd sárga lapot kapott, a 79. percben Pászka Lóránd váltotta, Magyar Zsolt és Tajti Mátyás kezdőként 58 percet játszott, Horváth Artúr és Eppel Márton állt a be a helyükre, utóbbi sárga lapot kapott, majd gólt szerzett, Szalay Szabolcs is az 58. percben lépett pályára, Ódor Máté eltiltását töltötte. 

 

Czékus Ádám FK Csíkszereda Eppel Márton Román Kupa
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