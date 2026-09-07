Nemzeti Sportrádió

Atlétikai Világdöntő: olimpiai és világbajnok magyar sportolók gáláznak a sprintváltóban

2026.09.07. 16:08
null
Klujber Katrin a kézilabdapálya után most a rekortánon bizonyíthat (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Szalai Fanni atlétikai világdöntő Spiesz Anna sprintváltó Losonczi Dávid Nagy Ádám Keszthelyi Rita Mészáros Krisztofer Klujber Katrin Rabb Krisztián Guzi Blanka Kovács István Fojt Sára Betlehem Dávid
A Magyar Sport Bajnokai váltófutással kezdődik vasárnap a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban az Atlétikai Világdöntő záró napi programja: olimpiai és világbajnokok állnak rajthoz, mielőtt a világ elitje megkezdi a tizenegy döntőt.

A szervezők hétfői tájékoztatása alapján tizenhat ismert hazai kiválóság – köztük labdarúgó, kézilabdázó, vívó és úszó – fut a rekortánon a 4x100 méteres váltóversenyben, közvetlenül a záró nap hivatalos programja előtt.

A négy váltónak egy-egy atléta lesz a kapitánya Halász Bence, Klekner Hanga, Venyercsán Bence és Vindics-Tóth Lili Anna személyében, míg a váltókban Klujber Katrin, Keszthelyi Rita, Rabb Krisztián, Szalai Fanni, Betlehem Dávid, Mészáros Krisztofer, Fojt Sára, Guzi Blanka, Nagy Ádám, Losonczi Dávid, Spiesz Anna, valamint rangidősként – és az egyetlen visszavonult bajnokként – az olimpiai bajnok Kovács István sprintelhet majd.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik.

 

Szalai Fanni atlétikai világdöntő Spiesz Anna sprintváltó Losonczi Dávid Nagy Ádám Keszthelyi Rita Mészáros Krisztofer Klujber Katrin Rabb Krisztián Guzi Blanka Kovács István Fojt Sára Betlehem Dávid
Legfrissebb hírek

Franciaországba igazolt a Gyöngyös fiatal kézilabdázója

Kézilabda
7 órája

Nagy Ádám: Remélem, egyre több ilyen nívós meccs lesz az NB I-ben!

Labdarúgó NB I
2026.09.04. 07:57

Atlétikai Világdöntő: bizonytalan a női távolugrás olimpiai bajnokának indulása

Atlétika
2026.09.02. 20:35

„Van még a tarsolyomban” – interjú Guzi Blankával

Egyéb egyéni
2026.09.02. 08:31

Már csak 10 nap! Impozáns trófea jár az atlétikai világdöntő győzteseinek

Atlétika
2026.09.01. 14:08

Megjelent A magyar boksz aranykönyve

Ökölvívás
2026.08.31. 16:43

Atlétikai világdöntő: Duplantis koncertjével zárul az esemény

Atlétika
2026.08.31. 11:48

Öttusa: fantasztikus világbajnoki aranyérem Guzi Blankától – 34 mp-et dolgozott le a kombinált számban!

Egyéb egyéni
2026.08.30. 12:11