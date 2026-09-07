Atlétikai Világdöntő: olimpiai és világbajnok magyar sportolók gáláznak a sprintváltóban

A szervezők hétfői tájékoztatása alapján tizenhat ismert hazai kiválóság – köztük labdarúgó, kézilabdázó, vívó és úszó – fut a rekortánon a 4x100 méteres váltóversenyben, közvetlenül a záró nap hivatalos programja előtt.

A négy váltónak egy-egy atléta lesz a kapitánya Halász Bence, Klekner Hanga, Venyercsán Bence és Vindics-Tóth Lili Anna személyében, míg a váltókban Klujber Katrin, Keszthelyi Rita, Rabb Krisztián, Szalai Fanni, Betlehem Dávid, Mészáros Krisztofer, Fojt Sára, Guzi Blanka, Nagy Ádám, Losonczi Dávid, Spiesz Anna, valamint rangidősként – és az egyetlen visszavonult bajnokként – az olimpiai bajnok Kovács István sprintelhet majd.

Az atlétika új típusú, háromestés versenyét, melyen 10 millió dollár lesz az összdíjazás, péntektől vasárnapig rendezik.