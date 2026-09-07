Pósfai Gábor: Minden erőnkkel támogatjuk a sportot

A magyar sport krémje sereglett össze a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban; olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, sportvezetők, sportszakemberek. Megérdemelt a nagy figyelem, hiszen a magyar sport szellemi, szakmai és erkölcsi alapjait nagyban meghatározó intézmény történetében nyílt újabb fejezet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem 101. tanévének megnyitójával.

„Nagy öröm, hogy ennyien érdeklődnek a fiataljaink iránt, bízom abban, hogy ugyanazt látják, amit én: nyílt tekintetű, sportos fiatalok jelentkeztek a TF-re. A célunk egy lehet: a szellemet, az erkölcsöt és az erőt egyesítve segítsük a magyar sportot” – szögezte le megnyitó beszédében Sterbenz Tamás rektor, akit nemrégiben újabb öt évre megerősítettek tisztségében.

A rektor büszkén jelentette be: „Közel négyezer hallgatónk van, ennyi eddig még sohasem volt. Továbbá sohasem volt még ennyi választható szakunk, sohasem jelent meg még annyi tudományos publikációnk, mint az elmúlt tanévben, és soha nem álltunk még olyan jól az egyetemi rangsorban, mint most.”

Sterbenz mindemellett megemlítette, megújították a módszertanokat a testnevelés gyakorlatában, a digitális oktatásban és mesterséges intelligencia használatában.

Pósfai Gábor belügyminiszter köszöntőjében rávilágított, hogy a TE-nek társadalomformáló szerepe van, hiszen a szűken vett sportszakma mellett a sportdiplomáciában, a rekreációban, a sportszervezésben, és az iskolai testnevelésórákban egyaránt visszaköszön az itt zajló munka. A miniszter hozzátette: „Azt szeretnénk, hogy egyre többen mozogjanak rendszeresen itthon, fontos a versenysport, ám a tömegsportnak vagy a szabadidősportnak hasonlóan fontosnak kell lennie. Elkötelezettek vagyunk a sport iránt, minden erőnkkel támogatjuk. Miniszterként azt hiszem, mondhatom, talán Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár nevében is (aki szintén helyet foglalt a pulpituson – a szerk.), hogy a versenysport eredményességének megtartása mellett a kiépült létesítményinfrastruktúra hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése, az iskolai, a szabadidősport és a mozgás népszerűsítése közös célunk, és ezekben kiemelt szerepe van a TF-nek.”

Beszédet mondott Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke is, felhívva a figyelmet a két szervezet szoros együttműködésére, valamint az egyetemet fenntartó alapítvány új elnöke, Gyenesei Leila arról is tájékoztatást adott, hogy a zökkenőmentes napi működés biztosítása az egyik legfőbb feladatuk.

Az esemény a diákok fogadalomtételével és egyetemi polgárrá válásukkal zárult.