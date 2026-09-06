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Román Liga 2: Vida gólt szerzett Husztiék ellen – videó

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.09.06. 14:28
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Vida gólja (Fotó: CSM Olimpia)
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Vida Kristopher Liga 2 Huszti András
Egymás ellen játszott két magyar játékos csapata a román labdarúgó-másodosztályban, a Huszti Andrással felálló Temesvár Szatmárnémetiben bukta el első helyét, Vida Kristopher góljának is köszönhetően.

 

Az eddig nyeretlen Olimpia gyorsan vezetést szerzett az éllovas Poli ellen, a Huszti szabálytalansága miatt megítélt büntetőből Vida lőtte a jobb sarokba a labdát. A magyar támadó a 38. percben közelről a bal kapufát találta el, az egyre nagyobb fölényben játszó Temesvár pedig közvetlenül a szünet után kiegyenlített. A hátralevő időben mindkét csapat kihagyta helyzeteit, így a szatmáriak továbbra is kieső helyen állnak, Temesvár pedig visszaesett a harmadik helyre.   

A tizenegyes rögtön az összefoglaló elején

LIGA 2, 6. FORDULÓ
Olimpia Szatmárnémeti–Poli Temesvár 1–1
Szatmárnémeti: Vida Kristopher végig a pályán volt, ő szerezte a hazaiak gólját
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést  

Az állás: 1. Slatina 16, 2. Resicabánya 15, 3. Temesvár 14, …19. Szatmárnémeti 3. 

 

Vida Kristopher Liga 2 Huszti András
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