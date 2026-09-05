Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–DVSC 2–4

Videó: Varga Barnabás duplázott, Vitális gólpasszt adott Görögországban

S. Á.S. Á.
2026.09.05. 22:03
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légiósok Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
A görög labdarúgó-élvonalban az AEK Athénből Varga Barnabás az első és a második félidőben is betalált az Arisz ellen, míg Vitális Milán gólpasszal jelentkezett.

Két góllal vette ki a részét Varga Barnabás az Arisz elleni 5–0-s győzelemből. Az előző idényt is beleszámítva az AEK Athén magyar válogatott csatára sorozatban a negyedik görög bajnoki mérkőzésén volt eredményes. Negyedóra sem telt el a szombat esti találkozóból, és a kapusról kipattanó labdát lőtte be tíz méterről a vendégek kapujába, majd a második félidőben duplázni tudott. Egy bal oldali beadás után fejelt a kapu bal oldalába, ismét bizonyítva, hogy Európában is kiemelkedő a fejjátéka. Úgy tűnt, a mesterhármas is összejön neki, ám a 70. percben szerzett gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. 

Így sem panaszkodhat. Amióta Görögországba igazolt, ez volt a harmadik duplája. Februárban a Panszerraikosz (4–0), míg az augusztusi BL-selejtezőben a Levszki Szófia (4–0) ellen szerzett két gólt. És persze arról se feledkezzünk meg, hogy jelenleg négy góllal vezeti a Szuperliga góllövőlistáját, az AEK pedig veretlenül áll a tabella élén. Méghozzá úgy, hogy kiütéssel győzte le az ez idáig szintén veretlen Ariszt. A szombat esti győzelmet még emlékezetesebbé tette Vitális Milán gólpassza. A Győrből nyáron igazolt középpályás eddig mindhárom görög bajnokiján kezdett, és ha így folytatja, akkor ő is kirobbanthatatlan lesz a kezdőcsapatból. 

Kedden pedig a Bajnokok Ligája főtábláján is bemutatkozhatnak, és a formájukat tekintve joggal bízhatunk abban, hogy a LASK elleni hazai összecsapáson is megvillannak. A bajnokságban Ádám Martin egykori csapata, az Aszterasz lesz az ellenfél jövő vasárnap. 

SZUPERLIGA, 3. FORDULÓ
AEK Athén–Arisz 5–0 (1–0)
AEK: Varga Barnabás két gólt szerzett, a 80. percben lecserélték, a végig játszó Vitális Milán gólpasszt adott.

 

 

légiósok Vitális Milán Varga Barnabás AEK Athén
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