Baráth Péter ismét betalált, simán nyert a Sigma – videó
A Csehországban légióskodó Baráth Péter góllal járult hozzá a Sigma Olomouc 3–0-s Bohemians elleni győzelméhez.
A 24 éves játékos már a nyolcadik percben eredményes volt, ezzel megszerezte a hetedik bajnokiján a harmadik gólját. Az első félidőben még Vaclav Sejk, míg a szünet után Baráth passzát követően Marko Soldo volt eredményes, így a Sigma Olomouc könnyedén legyőzte a Bohemianst. Baráthnak a legutóbbi négy mérkőzésen három gólja és egy gólpassza van.
Baráth Péter csapata hét fordulót követően 13 ponttal második a cseh élvonalban, míg a Slavia Praha 17 ponttal áll a tabella élén.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Bohemians 3–0
Sigma: Baráth Péter végig a pályán volt, a 8. percben ő szerezte csapata első gólját.
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