Baráth Péter ismét betalált, simán nyert a Sigma – videó

A 24 éves játékos már a nyolcadik percben eredményes volt, ezzel megszerezte a hetedik bajnokiján a harmadik gólját. Az első félidőben még Vaclav Sejk, míg a szünet után Baráth passzát követően Marko Soldo volt eredményes, így a Sigma Olomouc könnyedén legyőzte a Bohemianst. Baráthnak a legutóbbi négy mérkőzésen három gólja és egy gólpassza van.

Baráth Péter csapata hét fordulót követően 13 ponttal második a cseh élvonalban, míg a Slavia Praha 17 ponttal áll a tabella élén.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Bohemians 3–0

Sigma: Baráth Péter végig a pályán volt, a 8. percben ő szerezte csapata első gólját.