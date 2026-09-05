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NB I: MTK–Kisvárda 0–0

Baráth Péter ismét betalált, simán nyert a Sigma – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.09.05. 17:04
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Baráth Péter gólt és gólpasszt jegyzett (Fotó: Facebook/SK Sigma Olomouc)
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légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc cseh labdarúgás
A Csehországban légióskodó Baráth Péter góllal járult hozzá a Sigma Olomouc 3–0-s Bohemians elleni győzelméhez.

A 24 éves játékos már a nyolcadik percben eredményes volt, ezzel megszerezte a hetedik bajnokiján a harmadik gólját. Az első félidőben még Vaclav Sejk, míg a szünet után Baráth passzát követően Marko Soldo volt eredményes, így a Sigma Olomouc könnyedén legyőzte a Bohemianst.  Baráthnak a legutóbbi négy mérkőzésen három gólja és egy gólpassza van.

Baráth Péter csapata hét fordulót követően 13 ponttal második a cseh élvonalban, míg a Slavia Praha 17 ponttal áll a tabella élén.

CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Bohemians 3–0 
Sigma: Baráth Péter végig a pályán volt, a 8. percben ő szerezte csapata első gólját.

légiósok Baráth Péter Sigma Olomouc cseh labdarúgás
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