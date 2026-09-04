Sallai összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek, de a Galatasaray így is kiharcolta a győzelmet – videó

Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, melyen a Galatasaray háromszor szerzett vezetést, a hazaiak pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni. Először akkor, amikor Sallai Roland a tizenhatoson belül a jobb karjával eltalálta az üzbég Abbosbek Fayzullaev arcát, amiért sárgát kapott, a Basaksehir pedig tizenegyest, melyet értékesített is. A Galata a győzelmet a 90. percben harcolta ki, Gabriel Sara 20 méteres szabadrúgásból lőtt a jobb alsóba, így a csapat 10 ponttal a tabella élén áll jelenleg.

A TIZENEGYES-SZITUÁCIÓ

TÖRÖK SÜPER LIG

4. FORDULÓ

Istanbul Basaksehir–Galatasaray 2–3

Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 63. percben tizenegyest érően szabálytalankodott és sárga lapot kapott.