Nemzeti Sportrádió

Sallai összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek, de a Galatasaray így is kiharcolta a győzelmet – videó

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.09.04. 22:14
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Sallai Roland szabálytalansága (Fotó: Getty Images)
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légiósok Galatasaray Süper Lig török labdarúgás Sallai Roland
Sallai Rolanddal a soraiban 3–2-re nyert a Galatasaray a török labdarúgó Süper Lig 4. fordulójában a Basaksehir ellen.

Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, melyen a Galatasaray háromszor szerzett vezetést, a hazaiak pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni. Először akkor, amikor Sallai Roland a tizenhatoson belül a jobb karjával eltalálta az üzbég Abbosbek Fayzullaev arcát, amiért sárgát kapott, a Basaksehir pedig tizenegyest, melyet értékesített is. A Galata a győzelmet a 90. percben harcolta ki, Gabriel Sara 20 méteres szabadrúgásból lőtt a jobb alsóba, így a csapat 10 ponttal a tabella élén áll jelenleg.

A TIZENEGYES-SZITUÁCIÓ

TÖRÖK SÜPER LIG
4. FORDULÓ
Istanbul Basaksehir–Galatasaray 2–3
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 63. percben tizenegyest érően szabálytalankodott és sárga lapot kapott.

 

légiósok Galatasaray Süper Lig török labdarúgás Sallai Roland
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