Sallai összehozott egy tizenegyest az ellenfélnek, de a Galatasaray így is kiharcolta a győzelmet – videó
Sallai Rolanddal a soraiban 3–2-re nyert a Galatasaray a török labdarúgó Süper Lig 4. fordulójában a Basaksehir ellen.
Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést, melyen a Galatasaray háromszor szerzett vezetést, a hazaiak pedig csak kétszer tudtak egyenlíteni. Először akkor, amikor Sallai Roland a tizenhatoson belül a jobb karjával eltalálta az üzbég Abbosbek Fayzullaev arcát, amiért sárgát kapott, a Basaksehir pedig tizenegyest, melyet értékesített is. A Galata a győzelmet a 90. percben harcolta ki, Gabriel Sara 20 méteres szabadrúgásból lőtt a jobb alsóba, így a csapat 10 ponttal a tabella élén áll jelenleg.
A TIZENEGYES-SZITUÁCIÓ
TÖRÖK SÜPER LIG
4. FORDULÓ
Istanbul Basaksehir–Galatasaray 2–3
Galatasaray: Sallai Roland végig a pályán volt, a 63. percben tizenegyest érően szabálytalankodott és sárga lapot kapott.
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