MLS: Sallói gólpasszt adott, Gazdag pedig bemutatkozott új csapatában

Sallói Dániel a Chicago Fire 4–3-as vezetésénél adott asszisztot a ráadás második percében, amivel a Toronto így legalább egy pontot otthon tartott. Robert Lewandowski gólt és előkészítést jegyzett a vendégeknél.

Gazdag Dániel a 75. percben állt be a Los Angeles Galaxy otthonában, ahonnan csapata 2–1-es vereséggel távozott, Marco Reus tizenegyesből vette be a New England Revolution kapuját.

Pintér Dániel csereként mindössze egy percet kapott az Atlanta United elleni iksz során, az Inter Miami góljait Lionel Messi és Luis Suárez szerezték.

MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)

Inter Miami–Atlanta United 2–2

Inter Miami: Pintér Dániel csereként beállva egy percet játszott

Toronto–Chicago Fire 4–4

Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a meccset, a 90+2. percben gólpasszt adott

Los Angeles Galaxy–New England Revolution 2–1

New England Revolution: Gazdag Dániel a 75. percben állt be csereként