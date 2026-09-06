Nemzeti Sportrádió

MLS: Sallói gólpasszt adott, Gazdag pedig bemutatkozott új csapatában

R. D. P.R. D. P.
2026.09.06. 07:50
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Sallói Dániel Robert Lewandowski ellen (Fotó: Getty Images)
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Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel
Sallói Dániel nyolcgólos döntetlen során jegyzett gólpasszt a Major League Soccerben (MLS) magyar idő szerint szombat hajnalban. Gazdag Dániel először lépett pályára a New England Revolution színeiben, míg az Inter Miamiban nem kapott elég időt a bizonyításra Pintér Dániel.

Sallói Dániel a Chicago Fire 4–3-as vezetésénél adott asszisztot a ráadás második percében, amivel a Toronto így legalább egy pontot otthon tartott. Robert Lewandowski gólt és előkészítést jegyzett a vendégeknél.

Gazdag Dániel a 75. percben állt be a Los Angeles Galaxy otthonában, ahonnan csapata 2–1-es vereséggel távozott, Marco Reus tizenegyesből vette be a New England Revolution kapuját.

Pintér Dániel csereként mindössze egy percet kapott az Atlanta United elleni iksz során, az Inter Miami góljait Lionel Messi és Luis Suárez szerezték.

MAJOR LEAGUE SOCCER (MLS)
Inter Miami–Atlanta United 2–2
Inter Miami: Pintér Dániel csereként beállva egy percet játszott
Toronto–Chicago Fire 4–4
Toronto: Sallói Dániel végigjátszott a meccset, a 90+2. percben gólpasszt adott
Los Angeles Galaxy–New England Revolution 2–1
New England Revolution: Gazdag Dániel a 75. percben állt be csereként

 

Gazdag Dániel Pintér Dániel MLS Sallói Dániel
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