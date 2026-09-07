Cselgáncs Grand Slam: Pupp Réka, Gyertyás Róza és Vég Zsombor sem indulhat

A magyar szövetség honlapján Bor Barna szövetségi kapitány arról számolt be, hogy a sérülés miatt eleve kérdőjeles résztvevők esetében „a legrosszabb forgatókönyv szerint alakultak az elmúlt napok”. A szakember augusztus utolsó napján hirdette ki a 38 fős magyar csapat névsorát, közülük azonban többen a lelátóra kényszerülnek.

Azt már a csapathirdetésnél is tudni lehetett, hogy a kétszeres Európa-bajnok Özbas Szofi nem lehet majd az indulók között, mert operációja után lábadozik, visszatérésére várhatóan még hónapokat kell várni. Más sérültek részvételében azonban bíztak. A kapitány elmondta: a kézfejsérülése miatt megműtött, kétszeres olimpiai ötödik helyezett Pupp Réka elkezdte ugyan a küzdelmi edzéseket is, de esetében is lemondták az indulást, mert túlságosan kockázatos lett volna a visszatérés. Vég Zsombor hüvelykujjsérüléséről pedig a vizsgálatok megerősítették, hogy törés okozta a nagy fájdalmat, így ő sem indulhat. A kapitány reményei szerint ugyanakkor Pupp Réka és Vég Zsombor is felépül majd az októberi világbajnokságig.

Nem jött rendbe Major Ádám (66 kg), Szeleczki Szabina (48 kg) és Kovács Kitti (57 kg) sérülése sem, míg az 52 kilogramm kiemeltjei között lett volna a tavaly ugyanitt világbajnoki bronzérmes Gyertyás Róza, aki szakmai döntés, a formaidőzítés miatt nem lép tatamira Budapesten.

Bor Barna hozzátette: a kiesők helyett fiatalok számára tudnak indulási lehetőséget adni. Így került a csapatba a debreceniek ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmese, Fedora Ferenc (66 kg), illetve a Dunaharaszti MTK ifjúsági világbajnoka, az U23-as és junior Európa-bajnoki bronzérmes Mamira Luca (57 kg).

A magyar válogatott színeiben végül 33 dzsúdós indul majd a pénzdíjas versenyén, amelyre díjtalan lesz a belépés a Papp László Budapest Sportarénába.

A MAGYAR GRAND SLAM-CSAPAT

Férfiak

60 kg: Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Naji Dávid (Kaposvári USE), Galó Bence (UTE)

66 kg: Pongrácz Bence (VSD), Kollár Sebestyén (Ippon Judo Tatabánya), Fedora Ferenc (DSI Debrecen)

73 kg: Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya), Gábor Áron (MTK Budapest), Üveges Attila (BHSE), Gombás Bálint (UTE)

81 kg: Tóth Benedek (MTK Budapest), Demeter Bendegúz (Budaörsi SC), Hegedűs Bendegúz (VSD)

90 kg: Sáfrány Péter (Miskolci VSC), Nerpel Gergely (TFSE), Pintér Bulcsú (BHSE), Kiss Levente (Budaörsi SC)

100 kg: Lakos Máté (Rákosvidéke Hajtós DSE), Kenderesi Péter (Pécsi VSK), Havasi Bálint (Samurai JC)

+100 kg: Csermák Dániel (DVTK), Dobos Levente (Budaörsi SC), Balogh János (Rákosvidéke Hajtós DSE)

Nők

48 kg: Kőszegi Rebeka (MTK Budapest)

52 kg: Jüttner Janka (Budaörsi SC)

57 kg: Igaz Laura (UTE), Mamira Luca (Dunaharaszti MTK), Váradi Noémi (BHSE), Vég Luca (Ceglédi VSE)

63 kg: Kriza Anna (BHSE), Varga Brigitta (MTK Budapest)

78 kg: Sági Nikolett (KSI SE)

A PROGRAM

Szeptember 11.

Férfi 60 és 66 kg

Női 48, 52 és 57 kg

10.00: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntő

Szeptember 12.

Férfi 73 és 81 kg

Női 63 és 70 kg

10.00: selejtezők

17.00: bronzmérkőzések, döntő

Szeptember 13.

Férfi 90, 100 és +100 kg

Női 78 és +78 kg

10:00: selejtezők

17:00: bronzmérkőzések, döntő