Strandröplabda: 9. lett a Honti-Majoros, Pádár páros az U20-as Eb-n

Vasárnap véget ért a dél-olaszországi Battipagliában rendezett U20-as strandröplabda Európa-bajnokság, amelyen két magyar páros indult. A nőknél Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka duója két győzelemmel és egy vereséggel abszolválta a csoportkört, és jutott tovább második helyen a kieséses szakaszba, ahol a legjobb 24 között izraeli kettőst három játszmában verve ment tovább a nyolcaddöntőbe. A mieinket ezután az osztrákok állították meg háromszettes, kiélezett csatában a 16 között, ezzel a magyar lányok a kilencedik helyen fejezték be az Eb-t.

A férfiaknál Pongrácz Vince és Tyson Gabriel Goudie a csoportkörből még továbbjutott, viszont a 24 között kikapott, és a 21. lett.

(Kiemelt kép forrása: Beach Volleyball Hungary)