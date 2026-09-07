Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: 9. lett a Honti-Majoros, Pádár páros az U20-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.07. 15:22
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utánpótlás strandröplabda utánpótlássport
A kilencedik helyen zárt Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka kettőse az U20-as strandröplabdázók olaszországi Európa-bajnokságán.

Vasárnap véget ért a dél-olaszországi Battipagliában rendezett U20-as strandröplabda Európa-bajnokság, amelyen két magyar páros indult. A nőknél Honti-Majoros Kármen és Pádár Réka duója két győzelemmel és egy vereséggel abszolválta a csoportkört, és jutott tovább második helyen a kieséses szakaszba, ahol a legjobb 24 között izraeli kettőst három játszmában verve ment tovább a nyolcaddöntőbe. A mieinket ezután az osztrákok állították meg háromszettes, kiélezett csatában a 16 között, ezzel a magyar lányok a kilencedik helyen fejezték be az Eb-t. 

A férfiaknál Pongrácz Vince és Tyson Gabriel Goudie a csoportkörből még továbbjutott, viszont a 24 között kikapott, és a 21. lett.

(Kiemelt kép forrása: Beach Volleyball Hungary)

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