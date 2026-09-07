ILCA 6-vb: Érdi Mária negyedik három futam után

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világbajnok és Európa-bajnok hajósa az első futamban ötödik, a másodikban nyolcadik, a harmadikban második volt, így összesítésben a negyedik. Érdi Mária célja, hogy éremmel zárja a vb-t.

A világbajnokságon új rendszerben rendezik meg a záró napokat: az éremfutamba jutó legjobb tíz versenyző pontjait megfelezik és rájuk még két futam vár, így a kisebb pontkülönbségek miatt az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a végső sorrendben. Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.