Nemzeti Sportrádió

ILCA 6-vb: Érdi Mária negyedik három futam után

2026.09.07. 17:30
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Fotó: hajozas.hu
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ILCA 6 Érdi Mária világbajnokság vitorlázás
Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária negyedik helyen áll a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán három futam után.

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világbajnok és Európa-bajnok hajósa az első futamban ötödik, a másodikban nyolcadik, a harmadikban második volt, így összesítésben a negyedik. Érdi Mária célja, hogy éremmel zárja a vb-t.

A világbajnokságon új rendszerben rendezik meg a záró napokat: az éremfutamba jutó legjobb tíz versenyző pontjait megfelezik és rájuk még két futam vár, így a kisebb pontkülönbségek miatt az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a végső sorrendben. Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

 

ILCA 6 Érdi Mária világbajnokság vitorlázás
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