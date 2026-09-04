Isak duplázott, Barcola bemutatkozott, győzött a Liverpool az Ipswich otthonában

PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

Ipswich Town–Liverpool FC 0–2 (0–2)

Ipswich, Portman Road, 30 019 néző. Vezette: England

Ipswich Town: Scherpen – O’Shea, Issa Diop, Greaves, L. Davis – E. Palacios (Ouattara, 79.), Sz. Lukics – Fatawu (McAteer, 79.), Enciso, Maeda (Clarke, 66.) – Emersonn (Flemming, 66.). Menedzser: Gary O'Neil

Liverpool: Alisson – R. Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez – A. Mac Allister (Nyoni, 84.), Szoboszlai – Gakpo, Wirtz (Koumas, 90.), Víctor Munoz (Barcola, 64.) – Isak (Gravenberch, 64.). Menedzser: Andoni Iraola

Gólszerző: Isak (7., 9.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Andoni Iraola egy helyen változtatott a Liverpool előző heti, Nottingham Forest elleni, döntetlennel záruló bajnokijához képest: Jeremie Frimpong helyett Ronald Araújo került a jobbhátvéd pozíciójába. Az első két fordulóban nyeretlen „vörösök” intenzíven kezdtek és ennek hamar meg is lett az eredménye, ugyanis a liverpooli letámadás működött, még ha a tervezettnél kicsit hátrébb is: a 6. percben Kerkez Milos labdaszerzése után Cody Gakpo indult meg, kiváló ütemben ugratta ki Alexander Isakot, aki nagy erővel lőtt az Ipswich kapujába.

Három perc sem kellett, Gakpo klasszis kiugratása után Isak bolondot csinált Jacob Greavesből és Kjell Scherpen kapusból, máris kettővel vezetett a Liverpool. Szoboszlai Dominik a 20., a 23. és a 40. percben veszélyeztetett távoli lövésekből, mindháromszor a holland kapus védett. Az újonc Ipswich többször próbálkozott kapura lövéssel, mint a vendégek (8–7), de jóval pontatlanabb volt (2–6). Legközelebb Leif Davis járta gólszerzéshez, ám fejese elkerülte Alisson kapuját, ellenben Isaknak összejött a triplázás a 33. percben, de les miatt érvénytelenítették a találatot.

A második félidőt már nagyrészt a teljes eseménytelenség jellemezte. A két csapat együtt 0.42-es xG-t hozott össze. Szoboszlai a 68. percben majdnem tizenegyest harcolt ki, de az akció kezdetén lesen volt, így maradt a 2–0 a lefújásig. A 64. percben Víctor Munozt váltva Bradley Barcola bemutatkozott az együttes színeiben, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos pedig végigjátszotta a Liverpool idénybeli első győzelmét hozó találkozót, a balhátvéd sárga lapot is kapott.