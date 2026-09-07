Férfi vízilabda MK: FTC–Kaposvár és Vasas–BVSC az elődöntőben

A szövetség hétfőn készítette el a sorsolást a hétvégi négyes döntőre, amelynek elődöntőjében a 13 év után négy közé jutó somogyiak a sorozatban kilencedik sikerükre készülő, bajnoki címvédő zöld-fehérekkel találkoznak. A másik ágon fővárosi rangadóra kerül sor a Vasas és a BVSC között.

A négyes döntőt a várható időjárási körülmények miatt a Komjádi uszodában rendezik meg. A két elődöntőt szombaton, az éremcsatákat vasárnap játsszák.