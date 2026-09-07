Nemzeti Sportrádió

A belügyminiszter felmentette az NSÜ elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert

2026.09.07. 14:42
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Bíró Péter távozik pozíciójából (Fotó: Nemzeti Sport)
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Pósfai Gábor Belügyminisztérium Nemzeti Sportügynökség Bíró Péter
Pósfai Gábor belügyminiszter hétfői hatállyal felmentette a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. (NSÜ) elnök-vezérigazgatóját, Bíró Pétert.

A Belügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető - mint a tulajdonosi joggyakorló képviselője - az NSÜ Zrt. vezetésére átmeneti vezetőt jelölt ki, aki az új elnök-vezérigazgató kinevezéséig látja el a feladatát.

„Az NSÜ átmeneti vezetőjének elsődleges feladata a megkezdett átvilágítási folyamat befejezése. Az új, végleges vezető kiválasztására a következő hetekben pályázat útján kerül majd sor” – áll a tájékoztatásban.

Bíró Péter 2023. január 1-től irányította a Nemzeti Sportügynökséget.

Az NSÜ fő feladata a hazai olimpiai központok, stratégiai sportlétesítmények, multifunkciós csarnokok és a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épült tanuszodák fenntartása és működtetése – a szervezet honlapja szerint.

Pósfai Gábor Belügyminisztérium Nemzeti Sportügynökség Bíró Péter
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