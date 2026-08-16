Öttusa: „A döntő napjának reggelén sem gondoltam volna, hogy eljutok idáig” – Bauer Blanka az isztambuli Eb-ről
„Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek” – Hofi Géza örökbecsűjét idézve, mielőtt megint minden menne tovább, azaz az év fő versenyén, a világbajnokságon rajthoz állna, Bauer Blanka a héten a Balatonnál pihente ki az elmúlt sűrűbb időszakot. Az UTE-t erősítő 21 éves öttusázó a múlt heti isztambuli Európa-bajnokságon női egyéniben a kombinált számban nagy hajrát bemutatva a kilencedik helyről a negyedikre kapaszkodott fel, így újabb kiemelkedő eredményt ért el a kontinensviadalon, miután a tavalyi madridi Eb-n harmadik lett, első érmét megszerezve a felnőttek között. Ezúttal helyet cseréltek Guzi Blankával, aki idén lett bronzérmes, egy éve a spanyol fővárosban pedig Bauert követte negyedikként. A csapatbajnoki aranyérmen viszont osztozhattak, kiegészülve a 12.-ként záró Erdős Ritával.
„Nagyon örülök a negyedik helynek, sokat jelent, pozitívan értékelem, tekintettel a felkészülés nehézségeire. Még a hét elején, sőt, a döntő napjának reggelén sem gondoltam volna, hogy eddig eljutok, mert mentálisan kicsit megviseltek a juniorversenyek, ami a technikai számokban megmutatkozott a selejtezőben és az elődöntőben is. Ezért is tölt el boldogsággal, hogy sikerült összeszednem magam a döntőre, amely ilyen jól alakult.”
Bauer hosszú, makacs hátsérüléssel küszködött a tavaly augusztusi kaunasi világbajnokságtól ez év első feléig – erről bővebben beszélt lapunknak még a kontinensviadal előtt –, ami, bár mostanra szinte egyáltalán nem hátráltatja, a téli alapozásának keresztbe tett.
A májusi, pazardzsiki világkupán döntős szerepléssel tért vissza a nemzetközi színtérre (előtte április végén már indult Magyar Kupa-fordulón a junioroknál), júniusban a budapesti vk-állomáson is szerepelt, ám akkor még a selejtezőben ragadt, mert nem volt még százszázalékos állapotban. A július eleji barcelonai junior Eb-n egyéni hatodik hely, Rajncsák Diánával és Mészáros Emmával csapatarany, a hó végi, kaunasi junior-vb-n pedig egyéni negyedik helyezés, valamint Rajncsák mellett Varga Orsolyával csapatbronz volt az eredménysora. Kérdés, hogy az egymást érő versenyek segítették-e a felzárkózását, pótolták-e azt, ami a téli-tavaszi alapozó időszakban kimaradt.
„Hogy pótolták, azt azért nem mondanám, mert csak abból a zsákból tudunk kivenni valamit, amelybe előtte pakoltunk. Úgyhogy nyilván egyfelől megterhelőek voltak a legutóbbi versenyek, de összességében bírtam fizikailag, így arra is jó lehetőségem volt, hogy a versenyrutin megmaradjon.”
Bauer Blanka augusztus 21-én utazik a kínai Kujjangba, ahol a világbajnokságot rendezik augusztus 24–30. között. De előtte jutott neki néhány napnyi kikapcsolódás a magyar tengeren.
„Kaptam néhány nap pihenőt, amit a Balatonon töltöttem a családommal – már hiányzott, kellően feltöltött lelkileg, mentálisan. A szinten tartó edzések sem maradnak el, és jövő pénteken már utazunk is a vébére.”