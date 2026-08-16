Nemzeti Sportrádió

Öttusa: „A döntő napjának reggelén sem gondoltam volna, hogy eljutok idáig” – Bauer Blanka az isztambuli Eb-ről

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2026.08.16. 08:49
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Bauer Blanka (Fotó: NS-archív)
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Európa-bajnokság öttusa Isztambul
Tekintettel a felkészülés nehézségeire, igen pozitívan tekint Bauer Blanka a múlt heti Európa-bajnoki 4. helyezésére – hosszan elnyúló hátsérülése a tavalyi kaunasi világbajnokságtól ez év első feléig küszködött, ám az utóbbi hónapokban már intenzíven versenyzett, és a másfél hét múlva következő világbajnokságon is ott lesz.

„Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek” – Hofi Géza örökbecsűjét idézve, mielőtt megint minden menne tovább, azaz az év fő versenyén, a világbajnokságon rajthoz állna, Bauer Blanka a héten a Balatonnál pihente ki az elmúlt sűrűbb időszakot. Az UTE-t erősítő 21 éves öttusázó a múlt heti isztambuli Európa-bajnokságon női egyéniben a kombinált számban nagy hajrát bemutatva a kilencedik helyről a negyedikre kapaszkodott fel, így újabb kiemelkedő eredményt ért el a kontinensviadalon, miután a tavalyi madridi Eb-n harmadik lett, első érmét megszerezve a felnőttek között. Ezúttal helyet cseréltek Guzi Blankával, aki idén lett bronzérmes, egy éve a spanyol fővárosban pedig Bauert követte negyedikként. A csapatbajnoki aranyérmen viszont osztozhattak, kiegészülve a 12.-ként záró Erdős Ritával.

„Nagyon örülök a negyedik helynek, sokat jelent, pozitívan értékelem, tekintettel a felkészülés nehézségeire. Még a hét elején, sőt, a döntő napjának reggelén sem gondoltam volna, hogy eddig eljutok, mert mentálisan kicsit megviseltek a juniorversenyek, ami a technikai számokban megmutatkozott a selejtezőben és az elődöntőben is. Ezért is tölt el boldogsággal, hogy sikerült összeszednem magam a döntőre, amely ilyen jól alakult.”

Bauer hosszú, makacs hátsérüléssel küszködött a tavaly augusztusi kaunasi világbajnokságtól ez év első feléig – erről bővebben beszélt lapunknak még a kontinensviadal előtt –, ami, bár mostanra szinte egyáltalán nem hátráltatja, a téli alapozásának keresztbe tett. 

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Tavalyi csigolyatörése után két és fél hónapja újra a versenypályákon van és mérsékelt edzésmunkával is biztató eredménnyel zárta a júliusi junior-világversenyeket.

A májusi, pazardzsiki világkupán döntős szerepléssel tért vissza a nemzetközi színtérre (előtte április végén már indult Magyar Kupa-fordulón a junioroknál), júniusban a budapesti vk-állomáson is szerepelt, ám akkor még a selejtezőben ragadt, mert nem volt még százszázalékos állapotban. A július eleji barcelonai junior Eb-n egyéni hatodik hely, Rajncsák Diánával és Mészáros Emmával csapatarany, a hó végi, kaunasi junior-vb-n pedig egyéni negyedik helyezés, valamint Rajncsák mellett Varga Orsolyával csapatbronz volt az eredménysora. Kérdés, hogy az egymást érő versenyek segítették-e a felzárkózását, pótolták-e azt, ami a téli-tavaszi alapozó időszakban kimaradt.

„Hogy pótolták, azt azért nem mondanám, mert csak abból a zsákból tudunk kivenni valamit, amelybe előtte pakoltunk. Úgyhogy nyilván egyfelől megterhelőek voltak a legutóbbi versenyek, de összességében bírtam fizikailag, így arra is jó lehetőségem volt, hogy a versenyrutin megmaradjon.”

Bauer Blanka augusztus 21-én utazik a kínai Kujjangba, ahol a világbajnokságot rendezik augusztus 24–30. között. De előtte jutott neki néhány napnyi kikapcsolódás a magyar tengeren.

„Kaptam néhány nap pihenőt, amit a Balatonon töltöttem a családommal – már hiányzott, kellően feltöltött lelkileg, mentálisan. A szinten tartó edzések sem maradnak el, és jövő pénteken már utazunk is a vébére.”

Európa-bajnokság öttusa Isztambul
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