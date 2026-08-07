Nemzeti Sportrádió

Thomas Müller csapattársa lehet Kanadában Gazdag Dániel – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.07. 10:35
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Fotók: Getty Images
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Gazdag Dániel Vancouver Whitecaps MLS Columbus Crew
Az észak-amerikai profi labdarúgóligában (MLS) érdekelt Vancouver Whitecaps szerződtetheti a Columbus Crew-ban légióskodó Gazdag Dánielt – írja a kanadai együttessel foglalkozó Vancouver Insider X-oldal.

A 30 éves magyar labdarúgó nem kiemelt játékosként (Designated Player), ingyen érkezik Vancouverbe, ahol jelenleg a világbajnok német támadó, Thomas Müller is játszik. 

Gazdag 2025 áprilisában igazol a Philadelphia Unionból a Columbus Crew-ba, ahol 39 meccsen hét gólt szerzett.

 

Gazdag Dániel Vancouver Whitecaps MLS Columbus Crew
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