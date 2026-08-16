Bódog Tamás szerint a koponyatörés sem kizárt játékosánál

Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Milyen érzés volt a lelátóról figyelni csapata játékát?

– Nem volt egyszerű a helyzet. De le a kalappal a stáb előtt, segítőim tökéletesen dolgoztak, már az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzést. Ez végül csak a lefújás előtti percekben sikerült, de a lényeg, hogy megvan ez a nagyon fontos három pont.

– Mit lehet tudni a sérülést szenvedő Tarcsi Róbert állapotáról?

– Úgy értesültem, hogy koponya CT-vizsgálatot végeznek el rajta. Reméljük, hogy nincs törés, és nem olyan súlyos a sérülés, mint amilyennek látszott.

– Jó húzásnak bizonyult Jean Florent Batoum pályára küldése az első félidő derekán, hiszen ő szerezte csapata első gólját. A második játékrészben aztán segítői lecserélték.

– Megtette, amit vártunk tőle. Néhány napja edz velünk, és a sok sprint miatt szemlátomást elfáradt. Megbeszéltük, hogy addig játszik, ameddig bírja. Dolgozunk az állóképessége fejlesztésén, hogy több időt tölthessen a pályán.

Supka Attila szerint csapatának járt volna egy pont (Fotó: Czinege Melinda)

Supka Attila, a Kisvárda Master Good vezetőedzője

– A szinte eseménytelen meccsből izgalmas, változatos összecsapás kerekedett a szünet után. Egyetért?

– Igen. Az első félidő nagy részében az történt pályán, amit elterveztünk. Lezártuk a széleket, megpróbáltunk minél kisebb teret adni az ellenfélnek. Sajnos mégis hátrányba kerültünk a játékrész végén.

– A második félidőben a hármas csere mellett döntött, s ettől a csapata játéka megváltozott.

– Megpróbáltunk nyomást gyakorolni a Nyíregyházára a lendületes támadójátékkal. Ebben az időszakban akadtak helyzeteink, és egyenlítettünk is.

– A hosszabbításban viszont ismét gólt kaptak. Ezt hogyan élte meg?

– Hiányzott a koncentráció a védekezésben. Pontot vagy pontokat akartunk szerezni, sajnos nem sikerült, holott a játékunk alapján megérdemeltük volna a döntetlent.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Kisvárda Master Good 2–1 (1–0)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 5389 néző. Vezette: Kovács Imre

Nyíregyháza: Molnár M. – Jovanov, Katona L., Zikovic, Benczenleitner – Manner (Katona M., 67.), Kovács M., Toma – Katona B. (Antonov, 84.) – Kvasina, Tarcsi (Batoum, 33.; Medved, 67.). Megbízott edző: Vellai Áron

Kisvárda: Popovics – Osztrovka, Radmanovac, Oláh B. (Lippai, 80.), Soltész D. – Melnik, Herc (Jordanov, 88.) – Matanovics, Mbock (Szőr, 57.), Mesanovic (Nurijev, 57.) – Novothny (Balogun, 57.). Vezetőedző: Supka Attila

Gólszerző: Batoum (45.), Kvasina (90+1.), ill. Nurijev (82.)

Sárga lap: Katona L. (43.), Jordanov (69.), Antonov (90+3.), ill. Oláh B (29.), Matanovics (44.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!