Már a héten aláírhat Tóth Balázs a BL-főtábláért hajtó Celtichez



Újabb magyar légiós a Bajnokok Ligájában? Ehhez még két dolognak kell teljesülnie: a Celtic az osztrák LASK ellen vívhatja ki a BL-főtáblára jutást (odavágó ma, vagyis szerdán), miközben a magyar válogatott Tóth Balázs átigazolása is a célegyenesbe ért.

Korábban megírtuk, hogy skóciai értesüléseink szerint a Celtic szeretné megszerezni Tóth Balázst az angol Championshipben szereplő Blackburntől (annak ellenére, hogy az Udinese és a Hamburg is érdeklődött), melynek vezetőedzője, Tony Mowbray elárulta, ha a magyar kapus menni akar, s trófeákat szeretne nyerni, ő nem áll az útjába.

Nos, azóta a Daily Record és több egyéb skót lap is arról ír, hogy a tárgyalások a végükhez közelednek, Tóth még a héten aláírhat a skót bajnok Celtichez.

A vételár? Nos, továbbra is úgy tűnik, 4 millió font körüli összegről lehet szó.