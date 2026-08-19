Nemzeti Sportrádió

Már a héten aláírhat Tóth Balázs a BL-főtábláért hajtó Celtichez

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.08.19. 10:57
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Tóth Balázs egyre közelebb a Celtichez (Fotó: Getty Images)
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Blackburn légiósok magyar átigazolás Celtic Tóth Balázs
Skót sajtóhírek szerint a magyar válogatott Tóth Balázs egyre közelebb van hozzá, hogy aláírjon a skót rekordbajnok, élvonalbeli címvédő, BL-főtábláért küzdő Celtichez.

 
Újabb magyar légiós a Bajnokok Ligájában? Ehhez még két dolognak kell teljesülnie: a Celtic az osztrák LASK ellen vívhatja ki a BL-főtáblára jutást (odavágó ma, vagyis szerdán), miközben a magyar válogatott Tóth Balázs átigazolása is a célegyenesbe ért. 

Korábban megírtuk, hogy skóciai értesüléseink szerint a Celtic szeretné megszerezni Tóth Balázst az angol Championshipben szereplő Blackburntől (annak ellenére, hogy az Udinese és a Hamburg is érdeklődött), melynek vezetőedzője, Tony Mowbray elárulta, ha a magyar kapus menni akar, s trófeákat szeretne nyerni, ő nem áll az útjába. 

Nos, azóta a Daily Record és több egyéb skót lap is arról ír, hogy a tárgyalások a végükhez közelednek, Tóth még a héten aláírhat a skót bajnok Celtichez.  

A vételár? Nos, továbbra is úgy tűnik, 4 millió font körüli összegről lehet szó.

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Skóciából úgy tudjuk, akár már a héten lezárulhat Tóth Balázs átigazolási ügye a Celticnél.
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