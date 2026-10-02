Élvonalbeli múlttal rendelkező játékosok érkeztek az NB III-as DEAC-hoz

A 31 éves Hrabina Alex Nyíregyházán Spartacus nevelkedett, több angol klubnál járt próbajátékon, 2019 nyarán igazolt a DVSC-hez, ahol három és fél évet töltött el, a legutóbbi két idényt pedig Kisvárdán töltötte.

„Olyan közegbe érkeztem, amely nem idegen a számomra, ismerem a társak javát és magát a létesítményt, az egyesületet is, ahogy a várost szintén, hiszen anno itt éltem négy évig – fogalmazott a klubhonlapon a 190 centis kapus. – Már túl is vagyok az első edzésen, abszolút pozitívak a benyomásaim. Örülök, hogy olyan megállapodást tudtunk kötni a klubbal, melyből mindkét fél profitálhat. Azon leszek, hogy segítsem a DEAC-ot a céljai elérésében és megnyerjük a bajnokságot.“

A másik érkező a 36 éves középpályás, Bertus Lajos, aki korábban a Kecskeméti TE, a Puskás Akadémia, a Paks és a Mezőkövesd színeiben is szerepelt az élvonalban, de volt a DVTK játékosa is, ahol dolgozott már együtt Kondás Elemérrel, a DEAC jelenlegi vezetőedzőjével.

„Mezőkövesden a nyáron lejárt a szerződésem, s az NB II-ből szerettem volna magasabb osztályba igazolni, ugyanakkor láttam, hogy a DEAC-nál komoly célokért küzdenek, így örömmel fogadtam el az invitálást – mondta a klubhonlapon Bertus. – Sok fiatal játékos alkotja a keretet, bízom benne, hogy a rutinommal és a játéktudásommal segíteni tudom őket is. Túl vagyok az első tréningemen, nagyon pozitívan fogadott mindenki, kiválóak a körülmények, sok NB II-es együttes megirigyelné ezeket a lehetőségeket. Minden adott ahhoz, hogy elérjük a célunkat, most már csak rajtunk áll, hogy ez sikerüljön. Diósgyőrben már dolgoztam Kondás Elemér kezei alatt, az ő edzői mivoltát nem nagyon kell senkinek sem bemutatni, komoly eredményeket ért el, ez is garancia a jó szereplésre.“

Pöszmet Tibor, a DEAC sportigazgatója szerint Hrabina Alex szakmailag és emberileg is illeszkedik a közösségbe, s leigazolásával elsősorban a csapat stabilitását és versenyképességét szeretnék tovább erősíteni. Bertus Lajosról a szakember elmondta, hogy mivel az elmúlt időszakban a középső középpályás poszton több meghatározó játékos is sérülést szenvedett, ezért mindenképpen meg akarták ezen a területen erősíteni a keretet, s a választás Bertusra esett, aki tapasztalatával, futballtudásával és személyiségével egyaránt sokat tud hozzátenni az együttes játékához.

A DEAC 9 forduló után 17 ponttal a 3. helyen áll az NB III Északkeleti csoportjában, s szombaton 13 órától a Füzesabonyt fogadja.