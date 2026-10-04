Nemzeti Sportrádió

Reistadék kiváló második félidővel verték meg a Buducsnosztot a női kézi BL-ben

R. P.R. P.
2026.10.04. 16:05
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Henny Reistad (Fotó: Getty Images)
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Brest női kézilabda Bajnokok Ligája Buducsnoszt Dortmund
A női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 3. fordulójában az Esbjerg 27–21-re győzött a montenegrói Buducsnoszt ellen, míg a Dortmund idegenben verte meg a Solát.

Az Esbjerg 13–13-ra állt a szünetben a Buducsnoszt ellen, ám a második félidőt hattal megnyerte, így a meccset is. A dánoknál Henny Reistad nagyokat puffogtatott, és bár a norvég hatékonysága nem volt a legjobb, a mennyiséggel így is kiemelkedett – 8 gól 14 próbálkozásból. Ellenben Nora Mörkkel, aki szintén nyolcat vállalt, de éppen nyolc kísérletből, vagyis százszázalékos teljesítménnyel.

A Dortmund szinte végig vezetett idegenben a Sola ellen, és végül öt góllal nyert. Alina Grijseels tíz gólt vállalt a sikerből.

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
A-CSOPORT
Esbjerg (dán)–Buducsnoszt (montenegrói) 27–21 (13–13)
Ld: Mörk 8, Reistad 8, ill. Szkrobics 6, Pavicsevics 4
Sola (norvég)–Dortmund (német) 27–32 (15–20)
Ld: Brandbu Andersen 8, Holta 7, ill. Grijseels 10, Freriks 6, Nestaker 6
Brest Bretagne (francia)–Krim Ljubljana (szlovén) 28–25 (13–12)
Ld: Nocandy 6, Horacek 5, ill. Abina és Johansen 5-5

 


B-CSOPORT
Odense (dán)–Storhamar (norvég) 23–26 (12–11)
Ld: Fauske és Höjlund 4-4, ill. Lökka Hagen 6, Pedersen 4

 

 

Brest női kézilabda Bajnokok Ligája Buducsnoszt Dortmund
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